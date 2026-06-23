日本神戶駭人命案…公寓冷凍櫃藏屍15年 斷電飄惡臭揭肢解命案

日本兵庫縣神戶市最近爆發駭人命案，中央區一處公寓通報發出惡臭，警方入內查看，在一台大型冷凍櫃中發現一具遭肢解的成年男性遺體。調查發現死者為前住戶，疑似死於15年前，一直被冰藏在冷凍櫃中，直到房間斷電，遺體開始腐敗散發異味，最終被發現。

每日放送（MBS）、產經新聞報導，整起事件起源於不明惡臭。兵庫縣警方19日接獲公寓的管理公司通報，稱有住戶反映某個房間散發異味。警方隔天入內查看，在玄關附近的廚房內發現一台大型的上掀式冷凍櫃。

打開冷凍櫃後，赫然發現一具從腹部被斬為兩半的男性遺體。上半身穿著T恤，下半身則穿著四角內褲，研判是在死後遭利器分屍，上下兩部分被分別裝入袋中，並重疊放置於冷凍櫃內。

警方調查後確認，死者為約15年前居住於該房間、職業不詳的西口豐，若仍在世今年應為57歲。

冷凍櫃高約90公分、寬90公分、深50公分，被發現時插頭仍插在插座上，電源開關也維持開啟狀態，但由於房間停止供電，冷凍櫃無法運作，遺體早已解凍並開始腐敗。警方研判，遺體曾被冷凍保存相當長一段時間，直到停電後逐漸腐敗，才開始散發惡臭。

司法解剖結果顯示，儘管死因仍無法判定，但推定死亡時間約為2011年12月，距今約15年。警方表示，西口當時居住於該房間，目前正在調查他失蹤前後的生活狀況，以及之後歷任房客與房屋管理情形。

調查發現，同棟住戶曾向管理公司表示，自今年3月左右便開始聞到異味。有住戶受訪表示，對西口完全沒有印象。

警方在現場未發現翻找或搜刮財物的痕跡，也沒有尋獲疑似犯案凶器。

由於遺體遭肢解並藏匿於冷凍櫃內，兵庫縣警方昨天已經成立專案小組，以涉嫌損壞遺體及遺棄遺體罪展開調查，同時也不排除涉及殺人案持續追查。