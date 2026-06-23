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迎接今年登山季！富士山7月開山倒數 山梨新設避難掩體因應火山噴發

中央社／ 東京23日專電
隨著7月富士山開山季即將到來，日本山梨縣與靜岡縣陸續完成登山路線整備及防災設施，為迎接今年的登山季做好準備。 美聯社
隨著7月富士山開山季即將到來，日本山梨縣與靜岡縣陸續完成登山路線整備及防災設施，為迎接今年的登山季做好準備。 美聯社

隨著7月富士山開山季即將到來，日本山梨縣與靜岡縣陸續完成登山路線整備及防災設施，為迎接今年的登山季做好準備。山梨縣今天公開2座全新避難掩體，在火山噴發等緊急情況下，每座最多可容納135人。

靜岡電視台報導，靜岡縣今天上午宣布解除富士宮登山口通往6合目的道路封閉措施。上午9時，位於海拔約2500公尺的富士宮登山道5合目，原本設置的「禁止通行」告示牌正式撤除。

雖然天氣陰沉，但仍有不少登山客第一時間上山，有登山客表示，每年都會趁著初夏新綠最美的時節來此健行。

目前，富士宮口僅開放至6合目，6合目以上至山頂的登山道仍維持封閉。依照今年開山時程，山梨縣側的富士吉田口，以及靜岡縣側的須走口將於7月1日開放；富士宮口與御殿場口則預定於7月10日正式開山。

另一方面，山梨縣也在開山前公開設置於富士山下山道上的2座全新避難掩體。

朝日電視台報導，這2座避難掩體分別位於約7合目及8合目附近，主要用於因應未來富士山若發生火山噴發或落石等緊急情況，提供登山者迅速避難。

避難掩體採鋼筋混凝土建造，高約2公尺、寬2.5公尺、深5.4公尺，每座最多可容納135人。相關建設經費由向登山者徵收的通行費支應。

過去，富士山下山道僅有4處避難場所，若發生火山災害或落石事故，登山者能夠迅速避難的地點有限，因此增設避難設施一直是重要課題。山梨縣計劃在2031年度前共設置13座避難掩體，進一步完善富士山的防災與避難系統。

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