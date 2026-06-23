美知名主播母親綁架案 綁匪勒索信稱84歲老母已身亡

美國國家廣播公司（NBC）晨間節目《今日秀》（Today）知名主播莎凡娜·甘斯里（Savannah Guthrie）的84歲母親南西（Nancy Guthrie），自今年1月底於亞利桑那州家中遭持槍蒙面歹徒綁架後，已失蹤近五個月。近日媒體披露，在全案發生後幾天內，媒體與家屬便收到兩封疑似綁匪的關鍵勒索信，且第二封信竟宣稱南西已經不幸身亡。

根據CNN和BBC報導，執法部門透露，南西是在1月31日失蹤，翌日首封勒索信隨即寄出，精準描述了其住宅內外細節，並勒索價值數百萬美元的比特幣。然而在2月6日，綁匪寄出第二封語氣相似的信件，但未提出新要求，而是透露南西在綁架後不久便過世了。綁匪在信中強調「並非有意殺害她」，並對家屬表示歉意。由於南西年事已高且患有慢性病，當時已被迫中斷重要藥物治療。

此前為了不破壞與綁匪溝通的管道，包含CNN和CBS在內等多家媒體，皆應警方與家屬要求保密信件內容。期間雖有其他真偽莫辨的勒索郵件企圖詐取財物，但甘斯里家族堅信最初的這兩封信出自真兇之手。莎凡娜在2月7日曾攜手手足發布影片，悲痛對綁匪喊話：「我們收到訊息也理解了，求你們把母親還給我們，我們願意付錢。」

目前包含FBI及當地警長辦公室在內的專案小組，仍將此案列為「進行中的活躍案件」持續追查，並和甘斯里家族合開出高達20萬美元（約新台幣630萬元）的懸賞金。莎凡娜在暫別主播台兩個多月後已於4月重返崗位，她曾坦言雖然家族仍抱持希望，但心裡也做好了「母親可能已經不在人世」的最壞打算。