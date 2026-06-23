快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

影／育兒網紅毒駕！吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車 檢方聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

民主剛果伊波拉疫情迅速擴散 奪1歲半女童性命

中央社／ 奈洛比22日綜合外電報導

根據官方報告，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）自伊波拉疫情爆發以來，染疫人數已超過1000人，並蔓延至第3個安置流離失所者的營地，奪走了一名18個月大女童的性命。

路透社報導，民主剛果這波由罕見的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo strain）引發的疫情已超過一個多月，政府21日晚間表示，累計死亡人數達254人，此病毒株目前沒有經核准的治療方法或疫苗。

由於疫情在民主剛果東部3個省份迅速擴散，非洲公共衛生專家警告，這次疫情最終可能超過2014年至2016年西非伊波拉疫情流行的規模；當年那場疫情共造成超過1萬1000人死亡。

路透社看到的一份民主剛果衛生報告顯示，這名1歲半女童6月14日在洪貝（Hungbe）流離失所者安置營接受伊波拉篩檢，隔天檢驗結果出爐呈陽性，但她已不幸身亡。

一名民主剛果官員及該報告表示，這名女童一個多星期前出現發燒症狀，家人徒步帶她前往2間不同的醫療中心就診，期間接受抗生素治療，最後才進行伊波拉檢測。

報告還指出，至少有107人曾與這名女童接觸，包括家屬、醫護人員以及來自其他安置營地的人。

伊波拉疫情 民主剛果

延伸閱讀

民主剛果伊波拉疫情確診破千例 累計254人喪生

20多歲男去年巴基斯坦確診瘧疾 入境台灣半年因2症狀證實「復發」

時隔3年出現今年首例本土霍亂病例 70多歲女性感染源待釐清

巴西12歲女童自導自演綁架案 假裝遭擄只為向父母要錢

相關新聞

沖繩慰靈日！殘忍屠殺悲劇的歷史教訓

「回想81年的歲月，那一天，就和現在一樣艷陽高照，但是在一點光線都無法透入的戰壕的黑暗當中、不知道何時才會停止的砲彈當中，又或是在避難地點罹患瘧疾的痛苦當中，有超過20萬人渴望能活下去卻無法實現。」

623沖繩慰靈日！被遺忘的台籍罹難者們

慰靈沖繩戰役「台籍罹難者」：台人接力朗讀「和平之礎」紀念碑計畫

毒駕害命！借鏡韓國的毒駕治理制度，台灣可以怎麼做？

近年來國際黑市出現了數種新型毒品，像是喪屍煙彈、大麻煙彈、喪屍藥等。這些藥物的共同特徵在於發作時會引發嚴重的意識混亂、全身肌肉抽搐等，也可以被偽裝成無色無味的電子煙精油或粉末。

日本偷拍歪風氾濫！兒童犯罪者激增…專家憂數位識讀成防範破口

長期以來，偷拍裙底等犯罪在日本層出不窮，然而近年這項犯罪正出現令人擔憂的結構性變化。日本警方數據顯示，未成年人涉嫌窺淫罪的案件在2024年暴增近六倍，2025年更進一步攀升。

首波熱浪籠罩西班牙 消暑不離摺扇水壺冰淇淋

西班牙今年首波熱浪昨天來襲，許多內陸地區最高氣溫突破攝氏40度，並出現晚間最低溫仍高於25度的熱帶夜現象，首都馬德里街頭...

日71歲父存3800萬仍打工到天亮！嘆「不能放棄42歲兒」：想為他多存一點

日本社會高齡化與「隱蔽青年」問題交織出令人揪心的社會悲歌。擁有3,800萬日圓（約新台幣745萬元）存款的70歲高齡老人，本應過著安穩的退休生活，卻為了養活具有心理疾病隱蔽在家長達10年的42歲兒子，每周5天都要工作到凌晨5時。他表示，為了以後自己去世兒子還能維持生活，即使很累，也不能辭職。 據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，現年71歲高齡老人佐藤和夫（化名），擁有2000萬日圓（約新台幣392萬元）的積蓄和大約1,800萬日圓（約新台幣353萬元）的退休金，然而原本能夠退休的他，因為家庭重擔，即使辛苦也要存錢。他現在仍在一家保安公司擔任夜班約聘人員，每周凌晨都要在東京一條主路旁的建築工地上指揮交通，一直工作到凌晨5時，只因夜晚有額外報酬，收入更高。 佐藤曾在一家中型建築公司從事銷售工作，60歲退休，每月能領取17萬日圓（約新台幣33萬元）的公共養老金，但真正改變家庭軌迹的是長子直樹。直樹曾在東京一家IT公司任職，卻因過度勞累導致精神受損，辭職後的十年間，他足不出戶，成為「隱蔽青年」。佐藤透露，兒子並非不努力，他也有嘗試學習、考取證書、找工作，但每次嘗試出門的時候，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。