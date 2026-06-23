民主剛果伊波拉疫情迅速擴散 奪1歲半女童性命

根據官方報告，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）自伊波拉疫情爆發以來，染疫人數已超過1000人，並蔓延至第3個安置流離失所者的營地，奪走了一名18個月大女童的性命。

路透社報導，民主剛果這波由罕見的邦迪布焦伊波拉病毒（Bundibugyo strain）引發的疫情已超過一個多月，政府21日晚間表示，累計死亡人數達254人，此病毒株目前沒有經核准的治療方法或疫苗。

由於疫情在民主剛果東部3個省份迅速擴散，非洲公共衛生專家警告，這次疫情最終可能超過2014年至2016年西非伊波拉疫情流行的規模；當年那場疫情共造成超過1萬1000人死亡。

路透社看到的一份民主剛果衛生報告顯示，這名1歲半女童6月14日在洪貝（Hungbe）流離失所者安置營接受伊波拉篩檢，隔天檢驗結果出爐呈陽性，但她已不幸身亡。

一名民主剛果官員及該報告表示，這名女童一個多星期前出現發燒症狀，家人徒步帶她前往2間不同的醫療中心就診，期間接受抗生素治療，最後才進行伊波拉檢測。

報告還指出，至少有107人曾與這名女童接觸，包括家屬、醫護人員以及來自其他安置營地的人。