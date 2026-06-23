熔岩險砸頭部！瓜地馬拉火山突噴發 遊客「外套遭燒穿」逃命畫面瘋傳

瓜地馬拉「火之火山」富埃戈火山（Volcán de Fuego）6月22日再度猛烈噴發，在山坡健行的遊客遭灼熱熔岩碎石如雨砸落，驚慌四散避難，現場影片在社群平台瘋傳。

畫面顯示，登山客在脊線上倉皇蹲低、狂奔，紅熱岩石擊落在腳邊冒煙，有人尖叫「My God，跑！跑！」，地上冒煙碎塊甚至有人拿礦泉水猛澆降溫。遊客Hana García​回憶，一片石塊「險些砸中我頭」，熔岩碎片直接燒穿她的外套；另有遊客抓起隨行犬隻抱離險區。

富埃戈火山為中美洲最活躍火山之一，低烈度爆發頻繁（約每15至20分鐘一次），但偶爾轉劇烈，自1524年西班牙征服瓜地馬拉以來已噴發60多次，但只有三次噴發造成了死亡。

火山最近一次強烈的噴發發生在2018年6月3日，爆炸引發的火山碎屑流掩埋了小鎮，造成100多人死亡。

當局目前未有大規模疏散通報，但提醒登山客嚴禁進入高危區域，並呼籲旅遊業者落實動態管制。

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文章授權轉載自《香港01》