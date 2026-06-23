快訊

抓到了！北市大同區槍擊案槍手落網 懷疑被害人出老千才行兇

台積電盤後鉅額交易2,540元再創歷史新猷 夜盤卻慘綠跌3％

針對「四貸同堂」專案金檢 金管會檢查局畫出兩大監理紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓「生日咖啡廳」文化風靡 從K-pop蔓延至各界的社群新儀式

聯合新聞網／ 綜合報導
每當南韓K-pop偶像的生日來臨，首爾弘大等街區便會掀起一場獨特的追星風暴。圖／AI生成。
每當南韓K-pop偶像的生日來臨，首爾弘大等街區便會掀起一場獨特的追星風暴。圖／AI生成。

每當南韓K-pop偶像的生日來臨，首爾弘大等街區便會掀起一場獨特的追星風暴。街道兩旁豎立著巨大的明星看板，數十家咖啡廳在一夕之間被改造成專屬的「個人藝廊」——從牆面海報、特製杯套到餅乾包裝，隨處可見當日壽星的俊俏臉龐。數以百計的粉絲不惜排起長龍，甚至展開一天跑遍數十家店的「咖啡廳巡禮」。

根據CNNABC新聞報導，這場盛大派對的主角幾乎「絕對不會出席」，但現場卻沒有任何人感到失望。這種由粉絲自主發起、籌備並消費的「生日咖啡廳（Saeng-il cafe）」文化，核心目的從來就不是追星，而是打造一個讓同好齊聚一堂的社交空間。在社群媒體（如X、Instagram）的推波助瀾下，粉絲們數月前便開始租借場地、設計周邊、規畫地圖。

流行文化評論家分析，過去粉絲往往採取圍堵偶像或贈送昂貴禮物的激進方式，引來不少社會批評；如今，「生日咖啡廳」成為一種健康、不具侵略性的追星新常態。此外，這也反映出當代年輕人（千禧世代與Z世代）渴望與志同道合的陌生人建立連結、分享純粹快樂的心理趨勢。

這股熱潮目前已跨越K-pop邊界，蔓延至演員、運動員，甚至用於緬懷已故傳奇球星或音樂人（如約翰·藍儂）。更奇特的是，首爾一處佛寺甚至連續三年舉辦「佛誕生日咖啡廳」，推出印有佛陀戴派對帽的文青風周邊，希望能吸引年輕人走進寺廟。這種由粉絲主導的線下社群體驗，正跨越宗教與文化的藩籬，成為南韓最穩固的次文化浪潮。

追星本身是一件很正常的興趣，但凡事過猶不及，如果太過沉迷，有可能對身心造成負面影響。本站曾報導，隨著中信兄弟啦啦隊隊員汶汶遭粉絲割頸受傷，社會對追星行為的尺度有了高度關注，就有身心內科醫師表示，如果是正常健康的追星行為是一股強大的正面能量，可以讓自己有追隨的目標而不斷進步，也能舒緩日常的壓力；但如果過度追星反而會對自己的身心健康造成慢性的傷害，那反而就得不償失了。

韓國 咖啡店 生日

相關新聞

沖繩慰靈日！殘忍屠殺悲劇的歷史教訓

「回想81年的歲月，那一天，就和現在一樣艷陽高照，但是在一點光線都無法透入的戰壕的黑暗當中、不知道何時才會停止的砲彈當中，又或是在避難地點罹患瘧疾的痛苦當中，有超過20萬人渴望能活下去卻無法實現。」

623沖繩慰靈日！被遺忘的台籍罹難者們

慰靈沖繩戰役「台籍罹難者」：台人接力朗讀「和平之礎」紀念碑計畫

毒駕害命！借鏡韓國的毒駕治理制度，台灣可以怎麼做？

近年來國際黑市出現了數種新型毒品，像是喪屍煙彈、大麻煙彈、喪屍藥等。這些藥物的共同特徵在於發作時會引發嚴重的意識混亂、全身肌肉抽搐等，也可以被偽裝成無色無味的電子煙精油或粉末。

美知名主播母親綁架案 綁匪勒索信稱84歲老母已身亡

美國國家廣播公司（NBC）晨間節目《今日秀》（Today）知名主播莎凡娜·甘斯里（Savannah Guthrie）的84歲母親南西（Nancy Guthrie），自今年1月底於亞利桑那州家中遭持槍蒙面歹徒綁架後，已失蹤近五個月。

日本偷拍歪風氾濫！兒童犯罪者激增…專家憂數位識讀成防範破口

長期以來，偷拍裙底等犯罪在日本層出不窮，然而近年這項犯罪正出現令人擔憂的結構性變化。日本警方數據顯示，未成年人涉嫌窺淫罪的案件在2024年暴增近六倍，2025年更進一步攀升。

首波熱浪籠罩西班牙 消暑不離摺扇水壺冰淇淋

西班牙今年首波熱浪昨天來襲，許多內陸地區最高氣溫突破攝氏40度，並出現晚間最低溫仍高於25度的熱帶夜現象，首都馬德里街頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。