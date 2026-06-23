南韓「生日咖啡廳」文化風靡 從K-pop蔓延至各界的社群新儀式

每當南韓K-pop偶像的生日來臨，首爾弘大等街區便會掀起一場獨特的追星風暴。街道兩旁豎立著巨大的明星看板，數十家咖啡廳在一夕之間被改造成專屬的「個人藝廊」——從牆面海報、特製杯套到餅乾包裝，隨處可見當日壽星的俊俏臉龐。數以百計的粉絲不惜排起長龍，甚至展開一天跑遍數十家店的「咖啡廳巡禮」。

根據CNN和ABC新聞報導，這場盛大派對的主角幾乎「絕對不會出席」，但現場卻沒有任何人感到失望。這種由粉絲自主發起、籌備並消費的「生日咖啡廳（Saeng-il cafe）」文化，核心目的從來就不是追星，而是打造一個讓同好齊聚一堂的社交空間。在社群媒體（如X、Instagram）的推波助瀾下，粉絲們數月前便開始租借場地、設計周邊、規畫地圖。

流行文化評論家分析，過去粉絲往往採取圍堵偶像或贈送昂貴禮物的激進方式，引來不少社會批評；如今，「生日咖啡廳」成為一種健康、不具侵略性的追星新常態。此外，這也反映出當代年輕人（千禧世代與Z世代）渴望與志同道合的陌生人建立連結、分享純粹快樂的心理趨勢。

這股熱潮目前已跨越K-pop邊界，蔓延至演員、運動員，甚至用於緬懷已故傳奇球星或音樂人（如約翰·藍儂）。更奇特的是，首爾一處佛寺甚至連續三年舉辦「佛誕生日咖啡廳」，推出印有佛陀戴派對帽的文青風周邊，希望能吸引年輕人走進寺廟。這種由粉絲主導的線下社群體驗，正跨越宗教與文化的藩籬，成為南韓最穩固的次文化浪潮。

追星本身是一件很正常的興趣，但凡事過猶不及，如果太過沉迷，有可能對身心造成負面影響。本站曾報導，隨著中信兄弟啦啦隊隊員汶汶遭粉絲割頸受傷，社會對追星行為的尺度有了高度關注，就有身心內科醫師表示，如果是正常健康的追星行為是一股強大的正面能量，可以讓自己有追隨的目標而不斷進步，也能舒緩日常的壓力；但如果過度追星反而會對自己的身心健康造成慢性的傷害，那反而就得不償失了。