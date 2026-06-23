日本偷拍歪風氾濫！兒童犯罪者激增…專家憂數位識讀成防範破口

長期以來，偷拍裙底等犯罪在日本層出不窮，然而近年這項犯罪正出現令人擔憂的結構性變化。日本警方數據顯示，未成年人涉嫌偷拍的案件在2024年暴增近六倍，2025年更進一步攀升。專家指出，隨著智慧型手機與網路社群的普及，越來越多年輕人甚至兒童正從受害者轉變成加害者。

根據CNN報導，日本在2023年修改了性犯罪法，推出全國性的反偷拍法，使得2025年全國偷拍逮捕人數達到創紀錄的9,237人。然而，犯罪群體的年輕化成為全新挑戰。專門治療偷拍成癮的網路安全專家與心理治療師表示，十幾年前的患者多為中年男性，如今診所內卻塞滿了國中、高中及大學生，甚至出現過13歲的個案。

專家分析，這項趨勢與智慧型手機的普及密不可分。許多年輕人在尚未建立健全的道德觀和數位素養前，就擁有了具備高畫質攝影功能的電子設備。部分青少年在社群平台（如Telegram或Discord）的私密群組中，受到犯罪內容的誘導與同儕刺激，進而仿效犯罪，將鏡頭對準身邊的同學、甚至是手足。

一名19歲的更生人木村（化名）受訪時坦言，自己從15歲起因觀看色情片而產生模仿衝動，17歲時首次在車站電扶梯偷拍，隨後因「未被抓獲的刺激感」而上癮，在一年內受害人數高達30人，直到因其他偷竊行為被捕才停止。他表示：「如果當時沒被抓，我可能一兩年內就會犯下強姦罪。」

雖然日本政府已陸續推動修法並建立性犯罪者登記名冊，但民間專家批評現行法律仍存在漏洞（如兒童色情法僅在性器官清晰可見時才適用），且登記名冊並未對外公開。受害者家屬悲痛表示，偷拍對加害者而言可能只是數秒的快感，但對受害者卻是留存在網路上、一輩子無法抹滅的數位創傷，呼籲社會各界必須正視並加強保護下一代。

隨著科技日新月異，攝影工具越來越容易取得，偷拍的事件便層出不窮。本站曾報導，前陣子轟動全台的醫美診所偷拍事件讓大眾對於偷拍案件和隱私權更加重視，衛福部也承諾最快將會在八月時公布新版的隱私規範來防止類似事件發生，但隨著科技持續的進步，法規勢必也需要一起進行滾動式修正，才能將偷拍事件的可能降到最低。