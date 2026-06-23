熱浪襲歐洲 英發紅警、德憂野火、西班牙設避難所
歐洲多國近日遭逾攝氏40度高溫侵襲，英國氣象局罕見發布高溫紅色警報，自24日起生效；德國對森林大火風險示警；西班牙馬德里則特置「氣候避難所」供無家者及弱勢群體使用。
高溫常被稱為「無聲殺手」，雖不像颶風、洪水或野火那樣帶來明顯破壞，卻是最致命的極端天氣類型。極端高溫，尤其是與高濕度同時發生之時，會讓人體流汗及其他散熱機制變得不那麼有效。
而高溫與濕度卻日益考驗人體承受的上限。根據世界衛生組織（WHO）統計，過去4年間，高溫已在歐盟及其相關國家奪走超過20萬條人命。
英國史上第2度發布紅色警報
法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國氣象局（Met Office）罕見發布該局最高等級的紅色極端高溫警報，意味生命會受到威脅，且有可能關閉諸如公路和鐵路的主要基礎建設。
這是英國氣象局史上僅僅第2次發出這類警報，警報時段自24日上午9時起至25日晚間9時止，覆蓋英格蘭中南部大片地區，包括倫敦（London）和伯明罕（Birmingham）這兩個大城。
英國氣象局預估，24日氣溫可達攝氏39度（華氏102.2度），將打破1976年寫下的攝氏35.6度（華氏96.08度）6月最高溫紀錄。濕度也會很高，讓酷熱感更加難耐。
英格蘭西南部的學校表示計劃提前放學，一家鐵路公司則援引「嚴峻天氣」宣布取消或調整部分倫敦發車的列車。
科學家對英國這波熱浪的嚴重程度發出警告。皇家氣象學會（Royal Meteorological Society）執行長班特萊（Liz Bentley）表示，這意味英國已連續兩個月大幅改寫高溫紀錄，且相差超過攝氏2度（華氏3.6度）。
英國瑞丁大學（University of Reading）國家大氣科學中心高級研究員狄歐拉斯（Akshay Deoras）說：「這不僅僅是一波熱浪，而是由高壓『熱穹現象』驅動的高溫熔爐，將籠罩英國南部大部分地區，氣溫將達到極端罕見的水準。」
德國氣溫上升 森林火災風險隨之增加
德國之聲報導，德國氣象局（DWD）表示，氣溫不斷上升，特別是在南部和東部地區，森林火災的機率也相對提高。
在最高5級的野火風險分級中，目前僅部分地區已達第4級高風險等級，包括布蘭登堡邦（Brandenburg）、巴伐利亞邦（Bavaria）與巴登符騰堡邦（Baden-Wurttemberg）。
德國氣象局預測，從24日起，德國南部和東部大部分地區的森林火災風險將進一步提高，且未來情勢恐進一步惡化。
氣象專家預估，25日與26日有多個地區將達到最高危險等級，包括柏林（Berlin）以西地區。
雖然僅有高溫無法引發火災，但高溫、乾燥以及低濕度等條件，卻會使火勢更容易迅速蔓延；而部分森林火災則與人為因素有關，包括疏失或蓄意縱火。
西班牙飆40度 馬德里開設氣候避難所
法新社報導，在西班牙首都馬德里（Madrid），今天氣溫飆升至攝氏40度，市政府特別設置「氣候避難所」供遊民及弱勢群體使用，開放時間為中午至晚間8時，並提供飲用水、食物與衛生設施。
在該設施避暑的遊民卡米洛（Camilo）接受地區電視台TeleMadrid訪問時表示：「壓力很大，非常大。對於不習慣流落街頭、無法洗澡、吃不到東西的人來說，真的有點難熬。外面的高溫讓人吃不消。」
南部旅遊熱點哥多華（Cordoba）氣溫同樣攀升至攝氏40度，部分街道幾乎空無一人，民眾不是撐傘遮陽，就是吃冰淇淋降溫。
38歲、來自墨西哥的醫師亞力斯曼迪（ClarisaArismendi）告訴法新社，「感覺糟透了。現在的高溫真的、真的、非常難受。」
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