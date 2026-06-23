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棕熊攻擊事件日增 部分歐盟國家籲下調保護等級

中央社／ 布魯塞爾22日綜合外電報導
熊攻擊人類與家畜事件日漸增加，歐洲聯盟部分國家呼籲降低歐洲熊類的保護等級，並放寬狩獵限制。示意圖／ingimage
熊攻擊人類與家畜事件日漸增加，歐洲聯盟部分國家呼籲降低歐洲熊類的保護等級，並放寬狩獵限制。示意圖／ingimage

歐洲聯盟（EU）部分國家今天呼籲降低歐洲熊類的保護等級，並放寬狩獵限制，理由是熊攻擊人類與家畜事件日漸增加。

法新社報導，羅馬尼亞與斯洛伐克致函其他歐盟成員國，稱熊的數量快速增加，是近期一連串事件的主因。

兩國指出，過去5年裡，熊在當地造成18人死亡、超過200人重傷。

信中指出，自2023年以來，包括熊在內的大型肉食動物也造成超過2000隻家畜死亡，包括馬、牛、豬、綿羊、山羊等，釀成巨大經濟損失。

兩國在信中寫道，「身為沒有天敵的頂級掠食者，該物種迫切需要有效管理」。這封信還獲得克羅埃西亞、捷克及芬蘭支持。

相關議題已於今天在盧森堡（Luxembourg）舉行的歐盟農業部長會議中進行討論。

這項訴求是在歐盟去年成功下調狼的保護等級之後提出。羅馬尼亞與斯洛伐克表示，「我們要求對棕熊採取相同做法」。

若要啟動調整熊類保護等級相關程序，必須獲得多數歐盟成員國支持。但此舉遭到環保團體反對。

上月，9個歐盟國家也曾表示，可能需要控制鸕鶿（Cormorant）族群數量，理由是這種鳥類捕食過多魚類，影響漁民利益。

歐盟 動物

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