棕熊攻擊事件日增 部分歐盟國家籲下調保護等級
歐洲聯盟（EU）部分國家今天呼籲降低歐洲熊類的保護等級，並放寬狩獵限制，理由是熊攻擊人類與家畜事件日漸增加。
法新社報導，羅馬尼亞與斯洛伐克致函其他歐盟成員國，稱熊的數量快速增加，是近期一連串事件的主因。
兩國指出，過去5年裡，熊在當地造成18人死亡、超過200人重傷。
信中指出，自2023年以來，包括熊在內的大型肉食動物也造成超過2000隻家畜死亡，包括馬、牛、豬、綿羊、山羊等，釀成巨大經濟損失。
兩國在信中寫道，「身為沒有天敵的頂級掠食者，該物種迫切需要有效管理」。這封信還獲得克羅埃西亞、捷克及芬蘭支持。
相關議題已於今天在盧森堡（Luxembourg）舉行的歐盟農業部長會議中進行討論。
這項訴求是在歐盟去年成功下調狼的保護等級之後提出。羅馬尼亞與斯洛伐克表示，「我們要求對棕熊採取相同做法」。
若要啟動調整熊類保護等級相關程序，必須獲得多數歐盟成員國支持。但此舉遭到環保團體反對。
上月，9個歐盟國家也曾表示，可能需要控制鸕鶿（Cormorant）族群數量，理由是這種鳥類捕食過多魚類，影響漁民利益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。