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南韓擇偶標準變了！三星、SK海力士工程師升格A+對象 醫師律師遇勁敵

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
三星電子與SK海力士從業人員在南韓婚戀市場的身價高漲。路透
三星電子與SK海力士從業人員在南韓婚戀市場的身價高漲。路透

AI熱潮不只改變科技業，也改變南韓人的擇偶標準。隨著高頻寬記憶體（HBM）需求暴增，三星電子與SK海力士員工收入水漲船高，婚友社業者表示，這兩家公司員工如今已是婚戀市場最受歡迎的對象之一，條件屬於「A+」級。

路透報導，長期以來，醫師、律師、公務員及大型財閥企業員工一直是南韓婚戀市場的熱門人選。但近年AI投資熱潮推升記憶體產業景氣，使半導體工程師和晶片業員工的身價快速上升。婚介業者指出，如今三星電子與SK海力士員工已被視為A+級對象，過去大約僅落在B+至A級。

婚介機構Bien Aller執行長孫東奎（音譯）說：「如今介紹SK海力士員工時，對方常驚呼『這樣的人也來相親嗎？』」晶片從業人員的吸引力不僅來自收入，更包括工作穩定性、社會地位以及長期職涯發展前景。

在青年失業率維持高檔之際，半導體產業已成為少數被認為兼具高薪與穩定性的就業選項之一。2025年南韓青年失業率達6.1%。

學生的升學選擇也出現明顯變化。長期以來，醫學和法律是南韓最熱門的科系，但隨著半導體業前景看俏，愈來愈多優秀學生轉向相關領域，高麗大學的半導體工程學系尤其受到追捧。

由於部分晶片製造職缺接受高中學歷，一些技職學生在畢業前就拿到三星電子錄取通知，選擇放棄升學。19歲高中生鄭成燦（音譯）是其中之一，他說許多同學對此羨慕不已。

婚戀顧問李成美（音譯）預期，晶片業好光景至少還能維持兩到三年。

SK海力士 南韓 三星

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