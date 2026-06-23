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比太陽系老3倍 研究估星際彗星3I/ATLAS已120億歲

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
彗星示意圖。圖／AI生成
彗星示意圖。圖／AI生成

研究星際彗星3I/ATLAS的科學家今天表示，這顆彗星估計形成於100億至120億年前的一個原始行星系統，年齡幾乎是太陽系的3倍，且組成與太陽系內的天體截然不同。

綜合法新社與路透社報導，3I/ATLAS是人類觀測到第3個來自太陽系外的星際天體，研究人員透過分析化學組成來了解它所形成的行星系統，以及那裡的物理與化學環境，這篇研究今天發表在權威期刊「自然」（Nature）。

這份研究主筆、美國國家航空暨太空總署（NASA）戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）科學家柯丁納（Martin Cordiner）指出，3I/ATLAS直徑約2.6公里，可能是已知曾穿越太陽系天體中最古老的彗星。

研究指出，3I/ATLAS可能在120億年前誕生於溫度約攝氏零下243度的寒冷環境中，比太陽系約45億年老上3倍，研究人員認為3I/ATLAS形成於銀河系內，但基於它古老的年齡，也不能排除起源於其他星系的可能性。

柯丁納說：「我們從未見過像3I/ATLAS這樣的天體…這或許是我們在太陽系內觀測到最古老天體。」

研究人員利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）測量在3I/ATLAS上觀測到的同位素比例，發現這顆彗星所含的水當中，「氘」含量比太陽系其他彗星高約30倍，碳同位素比例也與太陽系內天體，以及鄰近新生恆星周圍的星際雲與行星形成盤中所見的比例不同。

儘管如此，3I/ATLAS仍富含豐富的有機分子，包括碳、氫、氮、氧及硫的分子。柯丁納指出，這顯示儘管它起源於寒冷又遙遠的地方，但那裡富含生命所需的揮發性元素。

3I/ATLAS目前正接近土星軌道，預計2029年將越過矮行星冥王星的軌道，並在2035年左右離開太陽系外緣邊界。

儘管去年曾有人猜測3I/ATLAS是外星飛船，研究人員仍堅信它是自然天體。

太陽系 彗星 太空

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