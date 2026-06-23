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蒙特婁猶太社區槍擊釀3死 1警1平民及嫌犯喪命

中央社／ 蒙特婁22日綜合外電報導

加拿大蒙特婁今天中午發生一起槍擊事件，槍手在住有部分猶太居民的社區射殺一名平民，隨後與趕抵現場的警方發生槍戰，造成一名員警喪命，槍手隨後也遭警方擊斃。

法新社報導，這起事件發生在住有部分猶太居民的社區，當地有猶太潔食市場與餐廳，但警方拒絕評論可能的犯案動機，也未說明這起事件是否屬於仇恨犯罪或恐怖行動。

法語公共廣播機構加拿大廣播電台（Radio-Canada）報導，這名槍手與厭女的「非自願獨身者」（involuntary celibate, incel）意識形態有關。

2018年多倫多廂型車衝撞行人攻擊案的凶嫌，也是受到這種思想驅使，那起事件是加拿大死傷最慘重的殺人案之一，共造成10人死亡。

「非自願獨身者」指一群異性戀男性，由於找不到女性伴侶而走向極端，採取報復性的犯罪行動或暴力攻擊。

蒙特婁警察局長達格爾（Fady Dagher）表示，這起事件是「一場悲劇，一場惡夢」，警方在上午11時30分左右獲報蒙特婁雪山社區（Cote-des-Neiges）發生槍擊案，趕赴現場後與身穿類似軍裝的凶嫌發生槍戰。

達格爾說，1名男警員中彈身亡，另1名女警員身受重傷，所幸沒有生命危險。他強調，目前還未掌握凶嫌的犯案動機，「現階段必須高度謹慎，切勿聽信謠言」。

至於遭殺害的民眾，相關細節目前仍不清楚。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，他對這起暴力事件感到「驚恐」。

由於槍擊案發生在猶太社區，立即在網路上引發議論，認為這又是加拿大境內另一起反猶暴力事件。

自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列、以色列隨後在加薩走廊展開軍事行動以來，加拿大境內針對猶太人的犯罪報案數大幅攀升。

加拿大知名民間團體「以色列及猶太事務中心」（CIJA）表示，正密切關注相關情況。

猶太 槍擊 加拿大

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