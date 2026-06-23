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瑞士蘇黎世雷暴釀災 16歲少女遭落枝擊中不治

中央社／ 蘇黎世23日專電

瑞士蘇黎世州19日晚間遭強烈雷暴侵襲，兩小時降雨量達6月平均的一半，造成市區淹水、樹木倒塌及交通設施受損，消防單位接獲逾900件求助電話，一名16歲少女遭落枝擊中不治，災損初估至少100萬瑞郎（約新台幣3968萬元）。

蘇黎世州19日晚間6時許遭遇一場持續約兩小時的強烈雷暴侵襲，路面電車一度受阻，多座大型火車站積水，部分電梯與手扶梯因遭淹沒而停擺，地下車站區域及商店也淹水，部分電力系統及冷凍設備因此癱瘓，所幸鐵路列車運行未受影響。

瑞士氣象局APP當日稍早發布最高級別警示，提醒民眾留意可能出現的強烈雷暴。

消防救援部門在兩個半小時內接獲超過900通緊急求援電話，總計約730起消防車救援任務及130起救護車任務。

蘇黎世州建築保險公司（GVZ）初步估計，這次自然災害造成的損失至少達100萬瑞郎，實際損失金額仍待進一步統計。

這場風暴也造成傷亡，一名16歲少女在風雨中遭折斷樹枝擊中，21日因傷重不治。

瑞士氣象專家艾希（Andreas Asch）接受新蘇黎世報（NZZ）訪問時指出，19日的最大風速約為每小時70公里，並不屬於大型風暴，瑞士歷來測得的最高風速紀錄曾達每小時190公里。他認為，這次雷暴之所以造成嚴重破壞，主因在於發生地點位於人口高度密集的蘇黎世市區，若發生在人煙稀少地區，受災程度將大幅降低。

記者實地走訪湖畔災區發現，多株老樹受損嚴重，不少遭強風吹斷的樹枝體積龐大，墜落時足以造成重大人員傷亡及財物損失。

當地民眾對中央社表示，極端天氣的受害者不僅是人類，大量受損的樹木同樣令人不捨，「我們應更加重視氣象單位發布的警示資訊，及早避難，切勿輕忽夏季暴風雨」。

瑞士

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