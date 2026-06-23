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熱浪襲捲法國18人死亡 巴黎酷暑氣溫預計38.4度

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

強烈熱浪目前襲捲歐洲大部分區域，法國已有18人死亡，其中包括南部2名在車內發現的幼童。氣象局預測巴黎氣溫將達攝氏38.4度，葡萄酒產區的波爾多已出現41.9度高溫。

綜合路透社與法新社報導，法國多座城市今天氣溫打破歷史紀錄，南部卡龐特拉（Carpentras）一名檢察官表示，兩名年僅2歲和4歲的幼童在自家停放車輛中昏迷，母親發現時已失去意識，急救人員無力回天。

根據法國氣象局（Meteo-France）初步數據，巴黎氣溫預計達攝氏38.4度，將創6月份歷史新高。

西部葡萄酒產區波爾多（Bordeaux）氣溫攀升至攝氏41.9度，打破去年8月所創紀錄。波爾多地方政府官員布洛卡（Sophie Brocas）昨天深夜告訴法國電視台，當地3名80至95歲長者，週末期間因熱浪引發的健康問題逝世。

中部城市波瓦迪（Poitiers）氣溫達攝氏41.2度，超越1947年的歷史高溫。

世界氣象組織（World Meteorological Organization）4月發布的報告指出，歐洲暖化速度超過全球平均速度一倍以上。

根據路透社氣候監測數據（Reuters ClimateMonitor），今天歐洲氣溫相較各大陸，偏離歷史常態最遠。

處於這場異常天候核心的法國已遭酷暑肆虐數日，當局因酷熱關閉1350所學校，另有4000所學校縮短上課時間，好讓學生能在中午左右提前放學。

法國政府緊急應變小組警告民眾，切勿前往無人看管的湖泊、河流等水域戲水。週末已有13人溺水身亡，其中包括一名13歲少女。

法國民防安全署發言人布蘭傑（Jerome Boulanger）表示，自昨天至今天之間有13人溺斃，「只能在有人監督的地點游泳」。去年熱浪期間，法國溺水死亡人數暴增172%，因為民眾紛紛下水消暑。

倫敦帝國學院（Imperial College）極端天氣與氣候研究員巴恩斯（Clair Barnes）表示，熱浪和暴風雨正因氣候變遷加劇，推升氣溫並造成更多降雨。

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