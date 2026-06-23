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日71歲父存3800萬仍打工到天亮！嘆「不能放棄42歲兒」：想為他多存一點

香港01／ 撰文／安琪拉
日本71歲父有3,800萬日圓積蓄仍不退休，只為了以後自己去世兒子還能維持生活，即使很累也不能辭職。圖／AI生成
日本71歲父有3,800萬日圓積蓄仍不退休，只為了以後自己去世兒子還能維持生活，即使很累也不能辭職。圖／AI生成

日本社會高齡化與「隱蔽青年」問題交織出令人揪心的社會悲歌。擁有3,800萬日圓（約新台幣745萬元）存款的70歲高齡老人，本應過著安穩的退休生活，卻為了養活具有心理疾病隱蔽在家長達10年的42歲兒子，每周5天都要工作到凌晨5時。他表示，為了以後自己去世兒子還能維持生活，即使很累，也不能辭職。

據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，現年71歲高齡老人佐藤和夫（化名），擁有2000萬日圓（約新台幣392萬元）的積蓄和大約1,800萬日圓（約新台幣353萬元）的退休金，然而原本能夠退休的他，因為家庭重擔，即使辛苦也要存錢。他現在仍在一家保安公司擔任夜班約聘人員，每周凌晨都要在東京一條主路旁的建築工地上指揮交通，一直工作到凌晨5時，只因夜晚有額外報酬，收入更高。

佐藤曾在一家中型建築公司從事銷售工作，60歲退休，每月能領取17萬日圓（約新台幣33萬元）的公共養老金，但真正改變家庭軌迹的是長子直樹。直樹曾在東京一家IT公司任職，卻因過度勞累導致精神受損，辭職後的十年間，他足不出戶，成為「隱蔽青年」。佐藤透露，兒子並非不努力，他也有嘗試學習、考取證書、找工作，但每次嘗試出門的時候，就會出現心悸暈倒情況，病情反覆，就這樣持續了十年。

面對親友勸喻將兒子送走，佐藤堅決拒絕。佐藤憶述曾因一時氣憤責問兒子要躲到何時，結果導致兒子呼吸困難，整個月除了吃飯外無法離開房間，這令他意識到兒子正以自己的方式嘗試康復，身為父母只能支持，「如果連我也拋棄他，他就真的會崩潰」。

雖然佐藤已還清房貸，但要負擔兩名成年人的生活雜費、醫療及保險費，單靠養老金入不敷支。佐藤表示，他最大的願望是目前積蓄能一直保留到去世，甚至希望能為兒子再多存一點錢。

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文章授權轉載自《香港01》

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