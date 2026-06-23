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歐洲熱浪肆虐 法國驚傳兩名幼童車內熱死

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

歐洲大部分地區正遭受強烈熱浪襲擊之際，法國今天驚傳兩名兒童被發現陳屍車內的悲劇。對此，各國當局已發布危險警報，並採取特殊措施以減輕高溫帶來的衝擊。

法新社報導，這兩名年僅2歲和4歲的幼童，是在法國南部城鎮卡龐特拉（Carpentras）的一處住宅區停車場，於自家轎車內被發現。調查人員表示，他們認為這場熱浪極可能就是導致兩人死亡的主因。

歐洲近日遭受新一波極端高溫襲擊，導致戶外活動取消、交通運輸受阻、學校停課，內勤員工也被要求改為居家辦公；同時，各國政府也發布健康警報，以保護長者及弱視族群。

處於這場異常天候核心地帶的法國，已遭酷暑肆虐數日。法國當局今天因酷熱天氣關閉1350所學校，另有4000所學校縮短上課時間，好讓學生能在中午左右提早放學。

法國政府的緊急應變小組警告民眾，呼籲民眾切勿前往無人看管的湖泊、河流等水域戲水消暑。此前週末已有13人溺水身亡，其中包括一名13歲少女。

德國警方表示，週末期間共發生多起溺水意外，已有5人喪生。

英國氣象局發布罕見的極端高溫紅色警報，這是該機構的最高級別警示，意味著高溫恐危及人身安全，並可能導致包括道路與鐵路在內的重要基礎設施被迫關閉。

這是英國氣象局有史以來第2次發布此類警報。預計24日和25日，遮蔭處的氣溫將飆升至攝氏38到40度。

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