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印度勒克瑙市動畫培訓中心失火 至少15死
印度當局表示，北部勒克瑙市（Lucknow）一間動畫培訓中心今天發生火災，至少造成15人死亡，多數為學生。
路透社引述當地媒體報導，火災地點位於勒克瑙市的阿里根傑區（Aliganj）。勒克瑙是印度人口最多的邦─北方邦（Uttar Pradesh）的首府。
新聞畫面顯示，一群身穿制服的男子正在搬運遺體，附近有民眾聚集。
警方表示，火警發生時，約有21名學生在場，有兩人重傷，另外4人狀況穩定。
北方邦官員告訴記者，該中心培訓學生製作動畫。火災原因仍在調查中。
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