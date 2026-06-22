印度勒克瑙市動畫培訓中心失火 至少15死

近年來國際黑市出現了數種新型毒品，像是喪屍煙彈、大麻煙彈、喪屍藥等。這些藥物的共同特徵在於發作時會引發嚴重的意識混亂、全身肌肉抽搐等，也可以被偽裝成無色無味的電子煙精油或粉末。 由於不似傳統毒品需要吸食工具，又可以隨時隨地吸食，導致人們可以隨意濫用，因此在各國都發生了一面吸食毒品、一面駕駛車輛的危險狀況，甚至導致死亡車禍。如2023年韓國青年駕駛豪車撞死路人、2025年使用依托咪酯的新加坡女駕駛撞上公車而身亡等，台灣近年也發生多起毒駕致傷、致死案。

2026-06-22 16:59