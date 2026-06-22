睡一覺就到大阪！日本「夜行新幹線」8月登場 試辦票價曝光

為滿足旅客夜間移動需求，並因應住宿費持續攀升，JR東海今天宣布，將首度推出「夜行新幹線」，旅客可於夜間自東京出發，在車上過夜，並在隔天清晨抵達大阪，能比新幹線首班車更早抵達關西，將於8月8日晚間至9日清晨試運行。

日本經濟新聞報導，這班特別列車命名為「東海道Lumiere Express」（東海道ルミエールエクスプレス），將於8月8日晚間10時自東京站出發，9日凌晨左右抵達岐阜羽島站，停靠至上午6時左右，隨後繼續行駛，最後於上午7時前抵達新大阪站。

旅客可以在東京站、品川站及新橫濱站上車，並在京都站、新大阪站下車，名古屋站則不提供上下車服務。

Lumiere在法語的意思為「光」。JR東海表示，特別列車命名為「東海道Lumiere Express」，是希望藉由「晨曦之光」與「嶄新一天的開始」的意象，展現夜行新幹線的特色，讓旅客更有效率地運用時間。

要注意的是，抵達岐阜羽島站後，以及清晨發車前，各約有30分鐘會開啟車門，旅客可以在工作人員引導下，使用驗票閘門裡面的自動販賣機及吸菸區，但不能使用車站其他設施，也不能出站。列車上不提供車內販售服務；停靠的6小時期間，車內也不會熄燈。

票價方面，東京至新大阪的普通車指定席為每位成人1萬5000日圓（約新台幣3000元），另提供綠色車廂及兒童票價，自7月3日起開放於專屬網站購票。列車也將設置女性專用車廂，並預計僅販售靠窗座位，實際車廂數將依訂票情況調整。

JR東海表示，由於夜行新幹線可比首班車更早抵達關西，因此特別適合希望一大早就開始觀光或商務活動的旅客。同時，也希望吸引因住宿費上漲、不想提前住宿，但又不願搭乘夜行巴士的民眾。

另外，由於新幹線設有多功能無障礙廁所，對帶小朋友出遊的家庭來說，也比夜行巴士更方便舒適。

至於未來是否會持續營運「夜行新幹線」，JR東海表示，將根據此次試辦的使用情況及旅客回饋，評估是否規劃後續班次。