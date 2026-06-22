快訊

米克拉升級為強颱「颱風眼清晰」專家：未來24小時成巔峰狀態

板橋驚傳當街凶殺案 男子超商前遭刺腹肚破腸流命危

又見喪屍煙彈！桃園女毒駕失控撞店家 車內還載3歲女兒

聽新聞
0:00 / 0:00

睡一覺就到大阪！日本「夜行新幹線」8月登場 試辦票價曝光

中央社／ 記者戴雅真東京22日專電
JR東海將首度推出「夜行新幹線」，旅客可於夜間自東京出發，在車上過夜，並在隔天清晨抵達大阪。（路透）
JR東海將首度推出「夜行新幹線」，旅客可於夜間自東京出發，在車上過夜，並在隔天清晨抵達大阪。（路透）

為滿足旅客夜間移動需求，並因應住宿費持續攀升，JR東海今天宣布，將首度推出「夜行新幹線」，旅客可於夜間自東京出發，在車上過夜，並在隔天清晨抵達大阪，能比新幹線首班車更早抵達關西，將於8月8日晚間至9日清晨試運行。

日本經濟新聞報導，這班特別列車命名為「東海道Lumiere Express」（東海道ルミエールエクスプレス），將於8月8日晚間10時自東京站出發，9日凌晨左右抵達岐阜羽島站，停靠至上午6時左右，隨後繼續行駛，最後於上午7時前抵達新大阪站。

旅客可以在東京站、品川站及新橫濱站上車，並在京都站、新大阪站下車，名古屋站則不提供上下車服務。

Lumiere在法語的意思為「光」。JR東海表示，特別列車命名為「東海道Lumiere Express」，是希望藉由「晨曦之光」與「嶄新一天的開始」的意象，展現夜行新幹線的特色，讓旅客更有效率地運用時間。

要注意的是，抵達岐阜羽島站後，以及清晨發車前，各約有30分鐘會開啟車門，旅客可以在工作人員引導下，使用驗票閘門裡面的自動販賣機及吸菸區，但不能使用車站其他設施，也不能出站。列車上不提供車內販售服務；停靠的6小時期間，車內也不會熄燈。

票價方面，東京至新大阪的普通車指定席為每位成人1萬5000日圓（約新台幣3000元），另提供綠色車廂及兒童票價，自7月3日起開放於專屬網站購票。列車也將設置女性專用車廂，並預計僅販售靠窗座位，實際車廂數將依訂票情況調整。

JR東海表示，由於夜行新幹線可比首班車更早抵達關西，因此特別適合希望一大早就開始觀光或商務活動的旅客。同時，也希望吸引因住宿費上漲、不想提前住宿，但又不願搭乘夜行巴士的民眾。

另外，由於新幹線設有多功能無障礙廁所，對帶小朋友出遊的家庭來說，也比夜行巴士更方便舒適。

至於未來是否會持續營運「夜行新幹線」，JR東海表示，將根據此次試辦的使用情況及旅客回饋，評估是否規劃後續班次。

新幹線 大阪 東京

延伸閱讀

端午疏運頻出包旅客被趕出站還無法退費 台鐵：從寬協助、專案退費

便當去哪了？旅客訂購便當卻一路餓肚子 台鐵：送錯車

鎖定台灣客！日地方機場可搭船進市區 作家喊酷：水陸都能跑

48年首度調整！日本簽證費暴漲5倍 林氏璧揭「2類台人」成最大苦主

相關新聞

台灣媒體助長假新聞？韓國資深記者專業檢驗

有鑑於《鏡新聞》採訪團隊與許東爀的內容，已經對閱聽眾認知造成嚴重誤導，後續也全無改善或新聞事實的更正，基於新聞專業的立場，尤其在當代「後真相」與「碎片化」的社群生態裡，我們認為有必要進行詳細論證，以資閱聽眾參考評斷。

毒駕零容忍！借鏡韓國的毒駕治理制度，台灣可以怎麼做？

近年來國際黑市出現了數種新型毒品，像是喪屍煙彈、大麻煙彈、喪屍藥等。這些藥物的共同特徵在於發作時會引發嚴重的意識混亂、全身肌肉抽搐等，也可以被偽裝成無色無味的電子煙精油或粉末。 由於不似傳統毒品需要吸食工具，又可以隨時隨地吸食，導致人們可以隨意濫用，因此在各國都發生了一面吸食毒品、一面駕駛車輛的危險狀況，甚至導致死亡車禍。如2023年韓國青年駕駛豪車撞死路人、2025年使用依托咪酯的新加坡女駕駛撞上公車而身亡等，台灣近年也發生多起毒駕致傷、致死案。

是「脫北」還是「越南」？《百年變局下的朝鮮半島》民族主義的發展讓南北韓走向分岐

朝鮮半島民族主義的發展，在日本殖民統治時期分成「抗日民族主義」與「用日民族主義」。「抗日」民族主義強調反抗日本帝國、重視民族正統，「用日」民族主義則試圖透過體制累積現代制度與技術資源。日本殖民統治朝鮮時期兩派路線上的分歧，也為日後意識形態分裂埋下伏筆。本文為《百年變局下的朝鮮半島──民族主義視角下的兩韓現代史》（臺灣商務印書館，2026）書摘。

日本世足賽贏球澀谷路口再現人潮 演員發文「別這樣了」掀討論

世界盃（World Cup 2026）F組賽事6月21日上演，日本隊4球大勝突尼西亞隊，東京澀谷十字路口再次出現快閃的慶祝人潮，這種慶祝方式近來在當地愈來愈常見，警察也早有準備，預先安排警力戒備，當地男演員澀江讓二21日發文批評湧到十字路口的歡慶方式，指「說真的別這樣了」、「別要為這種事出動數十名警察」，引發討論。

睡一覺就到大阪！日本「夜行新幹線」8月登場 試辦票價曝光

為滿足旅客夜間移動需求，並因應住宿費持續攀升，JR東海今天宣布，將首度推出「夜行新幹線」，旅客可於夜間自東京出發，在車上...

疑翻窗墜河…日本5歲男童泡湯離奇失蹤 120人搜救仍無下落

日本鹿兒島縣霧島市昨天下午發生一起離奇的男童失蹤事件。來自熊本縣八代市的5歲男童與家人到霧島市一處溫泉泡湯時突然失蹤，警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。