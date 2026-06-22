逾800校停課…法國高溫飆破43度 預計迎本輪熱浪最熱一天

法國多地在經歷悶熱夜晚後，預計今天將迎來本輪熱浪中最炎熱的一天，西南部氣溫恐高達攝氏43度。

法新社報導，法國當局今天首次對全國半數地區發布最高等級高溫警報，預報員警告此次熱浪可能非常嚴重，程度相當於2003年造成全國近1萬5000人喪生的極端高溫事件。

法國民防當局指出，全國週末有13人溺水身亡，促請民眾切勿在無人看管情況下游泳。

法國氣象局（Météo-France）表示，在西南部城市波爾多（Bordeaux）今天下午氣溫恐飆升至攝氏43度，首都巴黎恐達到攝氏39度。

根據法國氣象局，波爾多夜間溫度達攝氏25.3度，巴黎達攝氏24.2度，雙雙刷新6月份夜間高溫紀錄。

法國西部圖爾（Tours）及波瓦迪（Poitiers）等數座城市夜間溫度均超過攝氏24度，創下當地夜間最高溫紀錄。

為因應高溫，法國教育部指出，全國6萬所學校中，超過800所將停課，另有1800所將調整上課時間。

自上週以來，部分學校已建議家長讓孩子留在家中，或在中午接回他們，以避免孩子長時間待在高溫教室。

一位波爾多地區小學教師不具名告訴法新社，當局未採取措施為學校降溫，令她感到擔憂。