日跟騷防制法修法後首例 警方要求偵探不得提供個資

日本東京都警視廳人身安全對策課今天宣布，已根據修訂後的「跟蹤騷擾防制法」，對東京都中央區的一家偵探事務所發出通知，規定其不得向跟蹤騷擾加害者提供被害人的個人資料。

日本「產經新聞」及「讀賣新聞」報導，根據人身安全對策課透露，一名42歲的網路直播業男子於1月時，為了取得約10年前曾交往過的女性之住處等個資，以解決金錢糾紛為名義，委託東京都中央區的偵探業者進行調查並獲得了相關資料。

該男子利用這些資料糾纏騷擾女方，甚至向女方的丈夫郵寄了足以毀損女方名譽的信件，隨後於4月因涉嫌恐嚇遭到逮捕。男子於5月獲釋後，警視廳隨即依據「跟蹤騷擾防制法」對其下達了防止再犯的禁止命令。

在該男子被捕後，警方調查出他曾委託偵探業者。警方補充，該業者在提供資料時，並不知道這些資料會被用於跟蹤騷擾行為。

日本今年3月施行的修訂版「跟蹤騷擾防制法」中，新設了一項規定，當偵探業者等第三方有可能向跟蹤騷擾加害者提供被害人個資時，警方可要求其不得提供。這是日本全國首次依據該法提出此類要求。負責搜查此案的警方高層幹部表示：「業者也有可能成為跟蹤騷擾法的共犯，希望這次的要求能起到遏止作用。」