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日本世足賽贏球澀谷路口再現人潮 演員發文「別這樣了」掀討論

香港01／ 撰文／成依華
日本隊在贏了突尼西亞之後，東京澀谷十字路口再次出現快閃的慶祝人潮。 歐新社
日本隊在贏了突尼西亞之後，東京澀谷十字路口再次出現快閃的慶祝人潮。 歐新社

世界盃（World Cup 2026）F組賽事6月21日上演，日本隊4球大勝突尼西亞隊，東京澀谷十字路口再次出現快閃的慶祝人潮，這種慶祝方式近來在當地愈來愈常見，警察也早有準備，預先安排警力戒備，當地男演員澀江讓二21日發文批評湧到十字路口的歡慶方式，指「說真的別這樣了」、「別要為這種事出動數十名警察」，引發討論。

在日本贏波後，網路再次出現不少東京民眾湧到澀谷地標十字路口慶祝的片段，他們在綠燈亮起時走到路口中間歡呼，至紅燈亮起時散去。片段顯示民眾走向路口時，多名警員早作戒備，在綠燈亮起時，隨即在慶祝人群旁邊拉起警戒線。

日媒報導，早在日本隊的比賽接近尾聲時，警方已經在澀谷車站前的澀谷十字路口附近進入高度戒備狀態，在每個斑馬線都安排大約10名警員執勤，每當交通燈號轉換，警察就會用警戒線和指示牌向民眾作出引導。

由於部份球迷在路口慶祝時潑水、掉塑膠瓶，警察會用廣播發出警告，一再敦促民眾「請不要在此逗留」、「請各自離開」，至比賽結束超過30分鐘後，澀谷路口現場氣氛依然高漲，警察再次發出警告，廣播指「請不要在十字路口，請保持理智。」

日本43歲男演員、出演過《美少女戰士》、《螢之光》等日劇的澀江讓二發文，上傳一張澀谷十字路口人山人海的照片，他寫道「贏了固然可喜，但說真的，別這樣了。應該在公共廣場慶祝。」

他續指「別要為了這種事出動數十名警察」。

據日媒指，網友紛紛加入討論，有人指「跟紐約（慶祝）的騷動比起來，這算什麼？」、「這沒什麼大不了的」，也有人稱「這不應該在澀谷發生」、「他們是在逼其他人走地下通道」、「他們應該在體育酒吧之類的地方慶祝」等。

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文章授權轉載自《香港01》

澀谷 東京 日本 2026美加墨世足 世足彩蛋

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