快訊

苗栗市區民宅二樓起火搶救中 屋內父子2人逃出無大礙

中職／汶汶聲明「大家不要太擔心」 針對網路猜測也有話說

撂倒三星！SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

聽新聞
0:00 / 0:00

日本「九條蔥」驚爆造假…混陸產青蔥偽造產地 前社長遭逮捕

中央社／ 京都市22日綜合外電報導

日本京都市南區農產品加工公司「蔥保」55歲前社長高田哲也，因為在標榜京都傳統蔬菜「九條蔥」的切片蔥中，混入中國產青蔥，今天遭京都府警方逮捕。

日本「產經新聞」報導，京都警方判定這項舉動足以引起消費者誤會，在今天依違反「不正競爭防止法」（不當競爭防止法）及「食品標示法」嫌疑，逮捕了「蔥保」公司前社長高田哲也。

據警方透露，高田哲也已承認罪行，並供稱：「因為酷暑導致京都府產的蔥難以取得，為了補足缺口才會混入其他產地的蔥。」

警方還說，高田哲也的具體犯罪嫌疑為今年2月26日左右，在該公司位於京都市南區的加工廠內，多次將中國產蔥混入京都府產的切片蔥當中，並在原產地欄位標示為「京都府」，隨後將共計6包商品販售給零售公司等3家企業。

京都府警表示，高田哲也在擔任社長直至今年為止的約4年間，持續著切片蔥產地的造假行為。這些商品共販售給了34家公司，並在近畿地區的超市等通路流通。

警方說，於2024年9月接獲產地造假的線報。經過商品鑑定後，確定其中一部分為中國產。今年2月，警方對該公司加工廠進行搜索，並查扣了與中國產青蔥交易相關的單據等證物。

京都 日本

延伸閱讀

美制裁對象藏身日本 柬埔寨太子集團幹部被捕

日男涉從大馬走私喪屍煙彈粉末 在成田機場落網辯「不知道裡面裝什麼」

台灣芒果成功進入法國 陳吉仲：農產外銷應續走全球高端市場 強化冷鏈加工

本土替代效應浮現 日本五大晶片設備商對陸銷售首見下滑

相關新聞

台灣媒體助長假新聞？韓國資深記者專業檢驗

有鑑於《鏡新聞》採訪團隊與許東爀的內容，已經對閱聽眾認知造成嚴重誤導，後續也全無改善或新聞事實的更正，基於新聞專業的立場，尤其在當代「後真相」與「碎片化」的社群生態裡，我們認為有必要進行詳細論證，以資閱聽眾參考評斷。

毒駕零容忍！借鏡韓國的毒駕治理制度，台灣可以怎麼做？

近年來國際黑市出現了數種新型毒品，像是喪屍煙彈、大麻煙彈、喪屍藥等。這些藥物的共同特徵在於發作時會引發嚴重的意識混亂、全身肌肉抽搐等，也可以被偽裝成無色無味的電子煙精油或粉末。 由於不似傳統毒品需要吸食工具，又可以隨時隨地吸食，導致人們可以隨意濫用，因此在各國都發生了一面吸食毒品、一面駕駛車輛的危險狀況，甚至導致死亡車禍。如2023年韓國青年駕駛豪車撞死路人、2025年使用依托咪酯的新加坡女駕駛撞上公車而身亡等，台灣近年也發生多起毒駕致傷、致死案。

是「脫北」還是「越南」？《百年變局下的朝鮮半島》民族主義的發展讓南北韓走向分岐

朝鮮半島民族主義的發展，在日本殖民統治時期分成「抗日民族主義」與「用日民族主義」。「抗日」民族主義強調反抗日本帝國、重視民族正統，「用日」民族主義則試圖透過體制累積現代制度與技術資源。日本殖民統治朝鮮時期兩派路線上的分歧，也為日後意識形態分裂埋下伏筆。本文為《百年變局下的朝鮮半島──民族主義視角下的兩韓現代史》（臺灣商務印書館，2026）書摘。

「脫光坐上欄杆」再逼跳橋！北海道17歲少女慘死 主嫌遭重判27年

日本北海道旭川市知名景點「神居大橋」，2024年發生一起女高中生墜橋命案。今天旭川地方法院採納檢方求刑，判處被控殺人、監...

耗時20年培育…愛媛高級柑橘「紅公主」苗木疑流入大陸 日本啟動調查

日本愛媛縣耗時近20年培育的高級柑橘新品種「紅公主」（紅プリンセス），近日遭發現疑似流入中國，愛媛縣知事中村時廣今天赴東...

世足爆紅維德角！美中歐搶布局 竟與台灣有這層連結

如果不是2026世界盃足球賽，維德角逼和西班牙，99.9％台灣人沒聽過也不認識它。這個神祕島國約1.96個新北市大，總人口僅相當於一個「板橋區」，但為何美國、中國、歐盟都要拉攏它？最令人意外的是，台灣校園裡也曾有維德角留學生的身影！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。