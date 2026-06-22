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日本「九條蔥」驚爆造假…混陸產青蔥偽造產地 前社長遭逮捕
日本京都市南區農產品加工公司「蔥保」55歲前社長高田哲也，因為在標榜京都傳統蔬菜「九條蔥」的切片蔥中，混入中國產青蔥，今天遭京都府警方逮捕。
日本「產經新聞」報導，京都警方判定這項舉動足以引起消費者誤會，在今天依違反「不正競爭防止法」（不當競爭防止法）及「食品標示法」嫌疑，逮捕了「蔥保」公司前社長高田哲也。
據警方透露，高田哲也已承認罪行，並供稱：「因為酷暑導致京都府產的蔥難以取得，為了補足缺口才會混入其他產地的蔥。」
警方還說，高田哲也的具體犯罪嫌疑為今年2月26日左右，在該公司位於京都市南區的加工廠內，多次將中國產蔥混入京都府產的切片蔥當中，並在原產地欄位標示為「京都府」，隨後將共計6包商品販售給零售公司等3家企業。
京都府警表示，高田哲也在擔任社長直至今年為止的約4年間，持續著切片蔥產地的造假行為。這些商品共販售給了34家公司，並在近畿地區的超市等通路流通。
警方說，於2024年9月接獲產地造假的線報。經過商品鑑定後，確定其中一部分為中國產。今年2月，警方對該公司加工廠進行搜索，並查扣了與中國產青蔥交易相關的單據等證物。
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