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「脫光坐上欄杆」再逼跳橋！北海道17歲少女慘死 主嫌遭重判27年

中央社／ 北海道22日綜合外電報導
日本北海道旭川市知名景點「神居大橋」，2024年發生一起女高中生墜橋命案。示意圖/ingimage
日本北海道旭川市知名景點「神居大橋」，2024年發生一起女高中生墜橋命案。示意圖/ingimage

日本北海道旭川市知名景點「神居大橋」，2024年發生一起女高中生墜橋命案。今天旭川地方法院採納檢方求刑，判處被控殺人、監禁等罪名的被告內田梨瑚有期徒刑27年。

日本放送協會（NHK）、「產經新聞」及「讀賣新聞」等日媒報導，居住於旭川市、目前無業的23歲被告女子內田梨瑚，被控於2024年4月18日至19日凌晨，與21歲友人小西優花共謀，將一名當時17歲、居住於留萌市的女高中生強行帶上車，並將其監禁於車內，從留萌市載往旭川市神居古潭地區一處橋樑。

隨後內田在橋樑附近命令被害人脫光衣服，並要求其坐在橋邊欄杆上，並向其恐嚇「跳下去」、「去死吧」等言語，導致被害人墜落溪流，溺水窒息身亡。被告因此被依殺人、監禁及不同意猥褻致死等罪名起訴。

報導指出，內田的犯案動機，是因該名被害女高中生未經允許便擅自使用內田的照片。

審判過程中，被告內田雖然承認監禁罪行，但全盤否認殺人意圖及殺人行為，辯稱「並無殺意，也沒有讓被害人從橋上墜落」。

對此，檢察官針對被害人從橋上墜落的情況指出：「這是由於被告執拗且強烈的暴行與恐嚇所致，足以認定被告實施了殺人行為。」檢方進一步表示，「此舉將受害者的身心逼至極限，手段極其殘虐且惡劣」，因此具體求刑有期徒刑27年。

與內田一同被控殺人等罪名的小西，因同案被判有期徒刑23年，已入監服刑。

而在日本時間今天下午3時左右，審判長在旭川地方法院對被告內田宣判，判處有期徒刑27年，刑度與檢方求刑相同。

就在審判長宣讀完判決主文、正要說明判決理由時，突然有一名男子一邊大聲叫喊，一邊強行闖入法庭，並甩開法院工作人員的制止，翻越旁聽席與法庭區域之間的柵欄。

該男子當時大喊：「應該判死刑吧！27年算什麼！這樣家屬根本無法得到慰藉！」並衝向法官席，隨後被警衛及法院工作人員合力制伏。

報導指出，因為這起突發事件，導致法院開庭僅僅數分鐘就宣布休庭。休庭後，國民法官與旁聽人員皆被要求離開法庭。

北海道 日本 NHK

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