耗時20年培育…愛媛高級柑橘「紅公主」苗木疑流入大陸 日本啟動調查

日本愛媛縣耗時近20年培育的高級柑橘新品種「紅公主」（紅プリンセス），近日遭發現疑似流入中國，愛媛縣知事中村時廣今天赴東京，向農林水產大臣鈴木憲和提出緊急請求，希望中央政府協助調查流向、蒐集證據，並推動制度改革，防止日本優良品種再次外流。

朝日電視台、日本電視台報導，「紅公主」是愛媛縣歷經近20年研發的高級柑橘品種，以果肉細緻、入口即化及甜味濃郁著稱，去年才正式大規模上市，每顆售價約500日圓（約新台幣100元）。知事中村時廣過去甚至親自穿上「紅公主」造型服裝參與宣傳，可見地方政府對該品種寄予厚望。

然而，目前在中國的網路購物平台上，已經出現了名為「紅公主」的苗木正在販售，每株售價約1000日圓（約新台幣196元）左右，引發外界懷疑該品種可能已外流至中國。

為了查明真偽，日本新聞網記者直接購買苗木，並致電販售的中國業者，對方明確表示，「沒錯，就是紅公主，不會有錯」，並透露「愛媛系列」品種基本上都是從浙江省寧波市引入中國。

媒體前往寧波採訪當地種植戶。一名栽培愛媛柑橘品種「紅麥當娜」（紅まどんな）的農民表示，第一次吃到時就覺得「從沒吃過這麼好吃的水果」，一定能賺錢，因此決定引進栽培。

由於「紅公主」的父母品種「紅麥當娜」和「甘平」都沒有在中國取得植物品種登錄，因此法律上很難禁止中國農民栽培。

受訪的中國農家稱，「我們不排斥『輸入』優秀、好吃的水果，只是拿來種植而已。難道你們不希望中國人也能吃到好吃的水果嗎？」

對於新品種疑似流入中國，中村時廣表示，「老實說，非常不甘心」，強調「紅公主」不只是新品種，更是愛媛縣從8年前西日本豪雨災害中重建的重要象徵。當年宇和島等主要柑橘產區遭受重創，而「紅公主」正是支撐研究人員與果農持續努力的重要希望。

他指出，這項成果並非一位研究員獨力完成，而是歷經十多年、由多個世代研究人員接力育成的最高傑作，因此這次事件格外令人痛心。

中村表示，愛媛縣經歷「紅麥當娜」外流海外後，已採取多項防範措施，包括僅允許10多家授權業者販售苗木、禁止在大型零售通路銷售、在中國與韓國申請品種登錄，也禁止海外人士參觀柑橘研究所等設施，「該做的都做了」，但還是發生這種情況，真的非常遺憾。

中村指出，目前最重要的是查明真相，釐清苗木究竟透過何種途徑流入中國，「這將是一項非常困難的工作，但也是最重要的工作」。他強調，案件涉及跨國問題，僅靠地方政府難以處理，中央政府必須從調查階段開始共同參與，因此，此次特別向農林水產省提出協助請求。

收到愛媛縣提出的支援請求後，農林水產大臣鈴木表示，優良品種流向海外是極為嚴重的問題，政府將與愛媛縣密切合作，協助進行中國當地的證據蒐集，並視需要發送警告函等法律措施，提供必要支援。

他透露，目前已有包括「麝香葡萄」在內約50種日本水果品種，在中國及韓國以相同或近似名稱販售。其中，光是麝香葡萄，若以品種授權金估算，每年造成的經濟損失高達約200億日圓。

農林水產省表示，政府正加速成立專責機構，預計最晚8月投入運作，專門負責海外侵權監測、證據蒐集及新品種權保護工作。