澳洲加強檢測H5禽流感 調查是否形成野生動物傳播鏈

澳洲政府今天表示，在首次發現2起H5型禽流感病例後，當局正加強檢測，以確認病毒是否已在野生動物族群中建立持續傳播鏈。

法新社報導，澳洲當局20日證實，西澳州（WesternAustralia）偏遠地區的1隻候鳥「棕色賊鷗」（brownskua）檢出H5N1禽流感病毒，這是澳洲本土首次發現這種病毒株。

官員表示，同一地區另1隻生病的巨海燕（giantpetrel）檢驗結果也已確認感染H5型禽流感。

澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）表示，未來3至7天內，專家將透過加強監測與採樣檢驗，調查病毒是否已進一步擴散。

她在記者會上表示：「我們希望確認，這種病毒是否已在澳洲野生動物族群中形成持續傳播鏈。」

柯林斯表示，目前澳洲本土家禽與農業體系尚未檢出H5型禽流感疫情，也沒有證據顯示野生動物出現大規模死亡現象。

她指出，其他國家的經驗顯示，H5病毒一旦進入農場就難以根除，對野生動物更可能帶來「毀滅性」打擊。

H5型禽流感已在全球多地造成家禽與野鳥嚴重疾病及高死亡率，並蔓延至多種哺乳動物。

受影響最嚴重的野鳥包括水禽、沿岸鳥類、海鳥及猛禽類。海洋哺乳動物也曾出現感染案例，其他受感染動物還包括貓、山羊、羊駝及豬等。

由於澳洲擁有大量特有種動植物，外界擔憂H5禽流感可能進一步加劇當地野生動物的滅絕風險。