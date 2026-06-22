快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲加強檢測H5禽流感 調查是否形成野生動物傳播鏈

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導
澳洲政府表示首次發現2起H5型禽流感病例後，當局正加強檢測。圖為鵜鶘在西澳州首府珀斯的湖上活動。法新社
澳洲政府表示首次發現2起H5型禽流感病例後，當局正加強檢測。圖為鵜鶘在西澳州首府珀斯的湖上活動。法新社

澳洲政府今天表示，在首次發現2起H5型禽流感病例後，當局正加強檢測，以確認病毒是否已在野生動物族群中建立持續傳播鏈。

法新社報導，澳洲當局20日證實，西澳州（WesternAustralia）偏遠地區的1隻候鳥「棕色賊鷗」（brownskua）檢出H5N1禽流感病毒，這是澳洲本土首次發現這種病毒株。

官員表示，同一地區另1隻生病的巨海燕（giantpetrel）檢驗結果也已確認感染H5型禽流感。

澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）表示，未來3至7天內，專家將透過加強監測與採樣檢驗，調查病毒是否已進一步擴散。

她在記者會上表示：「我們希望確認，這種病毒是否已在澳洲野生動物族群中形成持續傳播鏈。」

柯林斯表示，目前澳洲本土家禽與農業體系尚未檢出H5型禽流感疫情，也沒有證據顯示野生動物出現大規模死亡現象。

她指出，其他國家的經驗顯示，H5病毒一旦進入農場就難以根除，對野生動物更可能帶來「毀滅性」打擊。

H5型禽流感已在全球多地造成家禽與野鳥嚴重疾病及高死亡率，並蔓延至多種哺乳動物。

受影響最嚴重的野鳥包括水禽、沿岸鳥類、海鳥及猛禽類。海洋哺乳動物也曾出現感染案例，其他受感染動物還包括貓、山羊、羊駝及豬等。

由於澳洲擁有大量特有種動植物，外界擔憂H5禽流感可能進一步加劇當地野生動物的滅絕風險。

禽流感 澳洲

延伸閱讀

新北續推國中八年級公費HPV疫苗 男女學生皆受惠省1萬4千元

不再全靠美國 加拿大豪砸554億向澳洲採購超地平線雷達

40℃熱浪襲歐 比利時雛鳥跳巢求生 法鐵軌膨脹列車停駛…

美德州爆發牛隻遭螺旋蠅蛆寄生 重創美牛產業 我國食藥署最新回應

相關新聞

台灣媒體助長假新聞？韓國資深記者專業檢驗

有鑑於《鏡新聞》採訪團隊與許東爀的內容，已經對閱聽眾認知造成嚴重誤導，後續也全無改善或新聞事實的更正，基於新聞專業的立場，尤其在當代「後真相」與「碎片化」的社群生態裡，我們認為有必要進行詳細論證，以資閱聽眾參考評斷。

毒駕零容忍！借鏡韓國的毒駕治理制度，台灣可以怎麼做？

近年來國際黑市出現了數種新型毒品，像是喪屍煙彈、大麻煙彈、喪屍藥等。這些藥物的共同特徵在於發作時會引發嚴重的意識混亂、全身肌肉抽搐等，也可以被偽裝成無色無味的電子煙精油或粉末。 由於不似傳統毒品需要吸食工具，又可以隨時隨地吸食，導致人們可以隨意濫用，因此在各國都發生了一面吸食毒品、一面駕駛車輛的危險狀況，甚至導致死亡車禍。如2023年韓國青年駕駛豪車撞死路人、2025年使用依托咪酯的新加坡女駕駛撞上公車而身亡等，台灣近年也發生多起毒駕致傷、致死案。

是「脫北」還是「越南」？《百年變局下的朝鮮半島》民族主義的發展讓南北韓走向分岐

朝鮮半島民族主義的發展，在日本殖民統治時期分成「抗日民族主義」與「用日民族主義」。「抗日」民族主義強調反抗日本帝國、重視民族正統，「用日」民族主義則試圖透過體制累積現代制度與技術資源。日本殖民統治朝鮮時期兩派路線上的分歧，也為日後意識形態分裂埋下伏筆。本文為《百年變局下的朝鮮半島──民族主義視角下的兩韓現代史》（臺灣商務印書館，2026）書摘。

世足爆紅維德角！美中歐搶布局 竟與台灣有這層連結

如果不是2026世界盃足球賽，維德角逼和西班牙，99.9％台灣人沒聽過也不認識它。這個神祕島國約1.96個新北市大，總人口僅相當於一個「板橋區」，但為何美國、中國、歐盟都要拉攏它？最令人意外的是，台灣校園裡也曾有維德角留學生的身影！

49公斤黃金塞進「人體模型」 中國大陸走私集團闖關日本遭逮

日本警視廳破獲重大黃金走私案。中國籍公司負責人周建軍等6人涉嫌將約49公斤、價值約10億7500萬日圓（約新台幣2.15...

「我爸32年前也踢過世界盃」挪威有3對國腳父子

挪威國家隊在世界盃足球賽球場上提前慶祝父親節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。