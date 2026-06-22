世足爆紅維德角！美中歐搶布局 竟與台灣有這層連結

如果不是2026世界盃足球賽，維德角逼和西班牙，99.9％台灣人沒聽過也不認識它。這個神祕島國約1.96個新北市大，總人口僅相當於一個「板橋區」，但為何美國、中國、歐盟都要拉攏它？最令人意外的是，台灣校園裡也曾有維德角留學生的身影！

維德角共和國（Cabo Verde）到底是什麼國家？它的土地面積約4033平方公里，總人口50幾萬。很多人常誤以為是非洲大陸一部分，事實上，它是由10個主要火山島組成，首都普拉亞（Praia）位於人口最多的聖地牙哥島（Santiago），各島嶼互不相連，交通全靠飛機與渡輪，即使是距離西非海岸線最近的島嶼，也有500公里之遙。

維德角地理位置（紅圈處）。Google Map截圖

1456年歐洲航海家登島前，這裡是無人居住的世外桃源。隨著被葡萄牙當成跨洋海補給站與黑奴貿易的轉運中心，才逐漸有歐洲人定居，並與引進的西非黑奴於數百年間通婚、融合，形塑出今天兼具歐非雙重文化的維德角人。

1869年埃及蘇伊士運河開通前，這裡是歐洲繞道非洲前往亞洲的必經航線；即便現在，它依舊很重要，是美、非、歐三洲的海上交通要衝，被國際地理學界稱為「連接各大洲的十字路口」。

而這片獨特的火山風土，竟然也參與了人類科學思想的進化。1832年，23歲的達爾文（Charles Darwin）搭乘「貝格爾號」展開環球航行時，第一站就是維德角的聖地牙哥島，他在此首次觀察到島嶼物種對極端乾旱環境的適應性，這段經歷埋下其日後撰寫《物種起源》與演化論的第一顆種子。

維德角竟然是非洲的清廉民主模範生

自從1975年擺脫葡萄牙殖民統治以來，它走出一條與許多非洲國家截然不同的道路。當部分西非鄰國深陷內戰、軍事政變與極權統治的泥淖時，維德角卻在大西洋築起一座民主燈塔。

維德角採多黨制，於1991年舉行首次民主選舉。從此，兩大政黨——爭取民主運動（MpD）與維德角非洲獨立黨（PAICV）並駕齊驅、政權輪替順暢，獨立至今從未發生任何政治暴力或軍事政變。根據瑞典哥德堡大學主導的「多元民主計畫」（V-Dem）指數，維德角常年被評為「非洲最民主的國家」之一。2013年，當時的美國總統歐巴馬在白宮接見維德角總理內維斯（José Maria Neves），便盛讚維德角是「一個真正的成功故事」。

在2024年的全球最新評估中，維德角清廉感知指數（CPI）排名非洲第二、全球35名；電子政務準備度指數（EGDI）排非洲第七；脆弱國家指數（FSI）則是非洲第四。

清廉指數全球第35名是什麼概念？維德角政府廉潔度還超越部分歐美的已開發國家。在美國智庫評估各國動盪風險的「脆弱國家指數」中，維德角長年都是「平和穩定」的模範生，這也是歐巴馬盛讚其成功的原因之一。

最重要的是，2007年維德角擺脫聯合國「最低度開發國家（LDC）」名單，晉升中等收入國家。2024〜2025年間，其經濟成長率在國際景氣低迷下，仍維持4.5％〜5.5％的強勁水準。

這個先天嚴重缺水、僅有一成土地可耕作的火山島國，能寫下非洲的經濟奇蹟，全憑「陽光、僑胞與過路費」三大命脈。

奉行務實外交，不結盟不選邊站

首先，維德角憑藉大西洋的碧海藍天與良好治安，成為「歐洲人的冬季後花園」，旅遊服務業貢獻四分之一的GDP。

其次，散居歐美的70萬名海外僑胞，每年源源不絕匯款回老家。由於維德角先天缺乏發展農工業的條件，機會有限，很多人都「出洋打拼」。新移工賺歐元與美金後，寄回家供養父母與妻兒；而定居海外多年的老移民，在當地雖無親人，因懷念故土以及與歐元掛鉤的穩定貨幣，將退休金匯回「買地蓋別墅、投資開民宿」，準備告老還鄉。

這種由新移工的「養家費」與老移民的「退休金」交織而成的生態，每年為維德角注入資金，撐起一成以上的內需市場。

第三個命脈是，它利用扼守大西洋航線的地理優勢，成為遠洋貨輪與大型郵輪的「大西洋加油站」，賺進大筆過路費。

即便如此，維德角不過是個小國，為何可以讓美國、中國、歐盟等超級大國搶著拉攏，甚至不惜砸重金投資？

答案在它特殊的戰略位置，以及國際信用。維德角奉行務實外交，不結盟、不輕易選邊站。正好扼守北大西洋與南大西洋交界、連接美非歐三大洲的海空航線要衝。對大國而言，這裡藏著三個戰略優勢：

歐盟投資其基礎建設以確保網路命脈

第一是「大西洋的情報雷達站」：維德角是各國海軍與空軍跨越大西洋最理想的燃料補給與偵察中繼站。誰能取得合作，就能掌握西非外海、甚至南大西洋的軍事動態與潛艦動向。

第二是「跨國緝毒與安全防線的前哨」：這裡緊鄰從中南美洲通往歐洲的「大西洋毒品走私黃金航線」。美國非洲司令部（AFRICOM）與歐盟不斷金援其海巡與雷達系統，就是為了將維德角打造成防範國際走私與洗錢的第一道海上防線。

第三是「全球數位命脈的深海樞紐」：數位時代下，連接歐美非三大洲的多條跨大西洋深海光纖電纜，都必須在維德角登陸轉接。歐盟近年大力投資其基礎建設，主因就是為確保這條全球網路命脈，不落入敵對陣營的手中。

外界不知道的是，各大強國早就積極拉攏維德角。中國在維德角1975年7月5日獨立當天，便以迅雷不及掩耳的速度與其建交，後來又將其視為「一帶一路」進入大西洋的戰略支點，援助建設議會大廈、體育場等大型基礎設施。這次在世界盃爆紅的維德角國家隊，平日訓練的國家體育場，就是中國援助建設的成果。

美國也不落人後，在維德角獨立當天，當時的總統福特便致信承認，並於7月19日建交。其實，美國與當地的淵源頗深，早在1818年就在此設立撒哈拉以南的非洲第一個領事館。

如今，美軍常態性與維德角海岸警衛隊進行聯合海上緝毒巡邏。2020年曾發生轟動全球的地緣政治事件：委內瑞拉總統馬杜洛的「私人大帳房」商人薩博（Alex Saab），搭私人飛機在維德角加油時，維德角不顧大國外交施壓，依國際刑警組織的「紅色通緝令」在停機坪抓人並引渡到美國受審。這場行動讓美國對維德角「依法辦事」的執行力大為激賞。

火山風土淬煉出堅毅的民族性

歐盟之所以與維德角關係如此緊密，主因在於維德角曾被葡萄牙殖民超過500年，長年來與歐洲的經濟血脈相連，至今維德角幣（CVE）仍與歐元實行掛鉤的聯繫匯率。

2021年底，歐盟為對抗中國「一帶一路」的影響力，推出「全球門戶（Global Gateway）」計畫，砸下數億歐元投資維德角，協助其擴建深水港口、現代化機場，並引進多條跨大西洋海底光纖電纜，將這個島國打造成大西洋的物流與數位中樞。

除戰略地位外，維德角最令人敬佩的是，國民在面對逆境所展現的韌性，在這次的世界盃中已展現得淋漓盡致。

以福古島（Fogo）為例，這是座巨大的活火山。不可思議的是，火山頂端因過去噴發而塌陷的「碗公狀平原」（破火山口）中央，竟有一座與危險共存的村莊。1995年與2014年火山劇烈噴發時，滾滾熔岩灌入碗底，吞噬大半個村落與農田。但無論政府如何勸導，當地居民說什麼也不肯搬走。

背後原因竟是火山灰帶來的肥沃土壤，居民在此種出名揚國際的頂級火山咖啡，以及帶有獨特礦物風味的火山葡萄酒（Manecom）。

在現實國際局勢中，中華民國與維德角並無邦交，維德角政府為防範跨國犯罪與提升邊境管理，2019元旦起全面取消100多國的「落地簽證」待遇，由於交通困難，當地幾乎沒有常住台商。

台灣校園曾有來求學的維德角青年

意外的是，在台灣校園裡，曾悄悄出現來求學的維德角青年。教育部統計處的「大專校院境外學生人數統計」，在「國家別」欄位中，曾登記有來自「佛得角（維德角）」的留學生。數據顯示，103與104學年度，全台各有2名維德角學生，105學年度則有1名，不過基於隱私並未公開就讀校名。

這些外籍生多依循國際合作發展基金會（國合會）等單位的獎學金管道來台。儘管兩國並無邦交，留學生人數如鳳毛麟角，但台灣高教的友善環境，已悄悄與大西洋島國建立起連結。

世界盃的一場平局，讓這座大西洋島國驚豔全球，我們也意外得知與台灣的這段奇妙緣分。維德角正用實力向世界展示：國家的強大不在於國土面積的大小或軍事武器，而是穩定的政局、清廉的治理，以及面對逆境的生命韌性。

（本文出自2026.06.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）