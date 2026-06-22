49公斤黃金塞進「人體模型」 中國大陸走私集團闖關日本遭逮

日本警視廳破獲重大黃金走私案。中國籍公司負責人周建軍等6人涉嫌將約49公斤、價值約10億7500萬日圓（約新台幣2.15億元）的黃金藏匿於等身大的人形骨架內，以空運方式從中國運往日本，企圖逃避約1億750萬日圓的消費稅，警方依違反關稅法逮捕。

時事通信社、FNN報導，警方調查發現，涉案人今年1月6日將圓柱狀黃金藏入3具等身大的人形骨架中，報關時以「人體模型（Mannequin）」名義申報，再透過空運送抵日本，試圖規避海關查驗。

貨物原定送往東京都荒川區西日暮里的一處公寓，再由同夥接手，由其他中國籍人士轉運至周建軍的公司。警方推測，涉案人原本打算在此處對黃金進行後續加工處理。

警方表示，走私入境的黃金會在公司內加工成板狀，再流入市場販售牟利。調查也發現，該集團疑似並非首次犯案，而是利用相同手法，多次將黃金自中國走私至日本。

警視廳研判此案屬於中國籍犯罪集團有組織性的跨境走私案件，正持續追查是否有幕後主嫌、資金流向及是否涉及更大規模的國際走私網絡。