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菲律賓中部發生校園槍擊事件 警：3死5傷

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導

菲律賓警方今天表示，菲國中部一所學校發生槍擊事件，造成3人喪生、5人受傷。

路透社報導，警方指出，槍擊案發生在雷伊泰省（Leyte）塔克羅班市（Tacloban）聖荷西國立高中（San Jose National High School），其中1名犯嫌已遭逮捕，另1人尚在逃。

槍擊事件發生在當地上午9時左右，傷者已送往附近醫療院所接受治療。

警方正著手釐清事件發生原因，並在校園部署額外警力，以維護學生、教職員、家長及社區安全。

當局呼籲民眾切勿散播未經證實的資訊，並配合調查作業。

菲律賓鮮少發生校園槍擊案，類似事件並不常見。

2022年7月，奎松市（Quezon City）馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）法學院畢業典禮也曾發生槍擊事件，造成包括拉米坦市（Lamitan City）前市長弗里蓋（Rose Furigay）在內的3人死亡。

菲律賓 槍擊 校園

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