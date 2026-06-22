菲律賓中部發生校園槍擊事件 警：3死5傷

有鑑於《鏡新聞》採訪團隊與許東爀的內容，已經對閱聽眾認知造成嚴重誤導，後續也全無改善或新聞事實的更正，基於新聞專業的立場，尤其在當代「後真相」與「碎片化」的社群生態裡，我們認為有必要進行詳細論證，以資閱聽眾參考評斷。

2026-06-22 12:04