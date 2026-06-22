歐洲未來幾天恐更熱 熱浪再加劇多國停課火車減班

高溫熱浪席捲歐洲，法國上週末已傳出3例與高溫有關的死亡案例，眼看未來幾天恐怕還會更熱，多國紛紛祭出停課、火車減班等因應措施。專家直言，人為因素是熱浪加劇主因。

法新社報導，法國境內96個省份中，已有49處發布紅色高溫警戒，高於上週末的35省。政府單位今天宣布845所學校停課，另有1800所學校將讓學生提早放學。

多個城鎮昨天取消年度音樂節，至於已發布紅色高溫警戒的省份基於健康和公共秩序考量，禁止在公共場所飲酒。

法國部分地區高溫飆破攝氏40度，如此高溫在6月極為罕見。西南部吉倫特（Gironde）地區地方官員表示，3名年齡介於80至95歲的民眾死亡，部分原因與極端高溫有關。

法國氣象預報員表示，這波熱浪災情可能和2003年8月的熱浪同樣慘重，當年法國有近1.5萬人因此喪命。

比利時皇家氣象研究所（Royal MeteorologicalInstitute）首席預報員德赫瑙（David Dehenauw）則警告，比利時未來一週恐面臨當地「有紀錄以來最高溫」。

為防鐵軌及線路因高溫受損，法國與比利時均宣布縮減鐵路班次。

英國瑞丁大學（University of Reading）國家大氣科學中心高級研究員狄歐拉斯（Akshay Deoras）表示，這一連串高溫紀錄的成因相當明確，「人為造成的氣候變遷成了這次事件的跳板，讓大氣中積蓄更多熱能，使極端高溫變得比過去更加劇烈」。

西班牙國家氣象局（AEMET）昨天警告，截至24日，當地不論白天或晚上，都將達到對這個季節而言「極高」的溫度，部分地區甚至可能飆出44度高溫，25日將略降但仍相當炎熱。

英國方面，英國皇家氣象學會執行長班特萊（LizBentley）預測，英國目前的6月高溫紀錄將被「徹底打破」，就和5月發生的情況一樣，「未來一週將出現前所未見的熱浪，氣溫恐高達38至39度，而目前6月紀錄是35.6度」。