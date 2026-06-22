視覺可轉換為觸覺 專家：讓大腦感同身受

看別人受傷也會感到疼痛？英荷研究發現，大腦中負責處理視覺的區域實際上隱藏著多個身體地圖，這些地圖能將看見的影像即時轉化為觸覺模擬，並引發觀察者真實的生理反應。這項發現不僅揭示大腦如何建構世界觀，也為自閉症診斷帶來新的臨床應用潛力。

大腦產生共情反應

《每日科技》報導，雷丁大學和阿姆斯特丹自由大學科學家研究發現，當人們觀察他人時，大腦並非僅是記錄影像，而是利用多達八組生理對應圖譜來模擬對方的肢體感受。對此，這種神經機制解釋了為何看到他人受傷時，人們會產生共情反應或不自覺地縮回肢體。

事實上，當人們在螢幕上目睹他人受傷或被觸碰時，大腦會主動啟動與觸覺相關的區域，並產生感同身受的生理反應。這種視覺與觸覺的整合機制，讓大腦能將外界影像對應到自身的身體座標，並解釋了為何觀看痛苦畫面會讓人不由自主地畏縮起來。

有助自閉症診斷

《神經科學報》指出，人類大腦會透過視覺系統中的隱藏肢體地圖來模擬所看到的觸感，而這項發現揭示了感官之間的高度協作。科學家認為，自閉症患者在大腦內部模擬過程中可能存在運作上的差異，未來有望揭露自閉症在社會感知與理解他人經驗上的神經生物學基礎。

據報導，傳統的感官測試對於自閉症患者而言，往往非常耗時且令人精疲力竭。如今，這項研究透過讓受試者觀看電影就能測量其大腦的神經機制，為研究與診斷提供更輕鬆、非侵入性的新途徑。

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