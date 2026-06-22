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各地校園成軍事目標 侵犯師生受教權

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】全球校園攻擊事件激增！一項保護校園聯盟報告指出，全球針對教育體系的攻擊事件在過去兩年內激增超過40%，受害國家高達83個並有超過8500起暴力事件。專家呼籲，各國政府應立即強化法律保障，停止將學校用於軍事用途，以維護基本受教權與生命安全。

教育體系攻擊激增

衛報》報導，根據「全球保護教育免受攻擊聯盟」(GCPEA) 報告，全球針對教育體系的攻擊次數近年來大幅增加40%，在2024至2025年間造成超過萬人傷亡或失蹤，其中巴勒斯坦烏克蘭與尼日利亞等地區的局勢最為嚴峻。

報告指出，這些攻擊不再是偶發事件，而是變得更加系統化且具備戰略目的，不僅破壞教育資源與基礎設施，更摧毀孩子對安全與未來的信任。另外，隨著國際衝突數量創下歷史新高，針對女性與身心障礙學生的性暴力也隨之增加。

落實安全學校宣言

人權觀察組織》指出，武裝部隊或組織佔用學校建築作為軍事用途的案例，相較前兩年增加了近一倍，這種佔用行為不僅破壞教育設施，還增加了學校成為報復性攻擊目標的風險。此外，教育系統還面臨無人機與爆炸性武器的新型威脅，導致上萬名師生權利深受其害。

對此，人權觀察組織呼籲各國政府應落實《安全學校宣言》，透過強化法律保障與早期預警系統，守護脆弱的校園教育環境，並終結教育體系的戰略性破壞。

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校園 巴勒斯坦 烏克蘭

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