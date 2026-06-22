日經亞洲：中企疑利用日本據點 涉加密貨幣詐騙

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，根據其獨立調查，一個涉嫌非法出口合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）化學前驅物的中國組織，疑似以日本為據點參與大規模加密貨幣詐騙。

報導指出，該組織利用日本網域名稱，涉嫌向眾多一般加密貨幣投資人騙取資金。有證據顯示，這個組織與遭美國制裁的實體之間存在頻繁交易，顯示背後可能涉及更廣泛的組織犯罪網絡。

根據調查，涉嫌在日本從事金融犯罪的組織，其核心為中國化工企業湖北精奧生物科技有限公司。美國執法機關一直對其採取行動，該公司兩名高層去年已在美國遭定罪。

美國緝毒局（DEA）一名資深官員5月底指出，日本被視為芬太尼走私的中轉站。相較於許多國家，日本對運往美國的商業貨物檢查較不嚴格，使其成為中國和印度生產的毒品前驅物理想轉運中心。

精奧生技旗下位於名古屋的公司Firsky曾作為該組織在日本的營運據點，一名被稱為「日本老闆」的人物在當地負責物流與資金管理。Firsky已於2024年7月解散。

外界益發擔憂，日本據點可能不僅涉及毒品走私，也被用於金融詐騙等其他非法活動。

根據法院證據，調查人員辨識出精奧生技相關組織所使用的加密貨幣帳戶，日經調查小組開發分析程式，追查這些帳戶的資金流向。

區塊鏈交易紀錄顯示，相關帳戶與犯罪組織存在聯繫。

精奧生技經常與具有中國背景的金融詐騙集團有加密貨幣資金往來。這些集團發行名為zksync.jp的假代幣，刻意模仿現有快速支付服務，誘騙全球用戶轉帳。包括日本在內，相關損失估計達數億日圓。

該代幣使用.jp網域，而此類網域通常要求申請者擁有日本地址。該代幣於2023年發行，與精奧生技透過Firsky在日本營運的時間有所重疊。

網域註冊人似乎是一名住在香港的中國籍人士，調查人員追查其資金流向與人際關係後，發現此人與精奧生技關係密切。

美國區塊鏈研究公司Chainalysis認為，這種操作是典型洗錢手法。由於日本網域在國際間具有較高可信度，因此容易遭不法分子利用。

調查還發現，精奧生技與多個遭美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）制裁的中國組織和個人有大量往來，尤其與中國化工企業武漢遠城集團關係密切。

美國政府指控遠城集團創辦人葉全發為全球已知最活躍且惡名昭彰的芬太尼類毒品生產龍頭之一，美國國務院曾祭出高達500萬美元（約新台幣1.6億元）懸賞金，徵求有助將其定罪或逮捕的線索。

精奧生技透過多個帳戶隱匿資金來源，與以遠城集團為核心的受制裁實體進行逾120筆交易。許多相關人士來自同一故鄉，顯示彼此之間存在緊密的人脈網絡。

受邀協助驗證調查結果的美國分析公司TRM Labs專家指出，日本鄰近中國大陸、金融體系開放，加上貿易與跨境資本流動活躍，使其成為將非法所得偽裝成合法資金的理想途徑。

今年5月，美國緝毒局與日本海上保安廳簽署合作備忘錄，加強打擊包括芬太尼在內的毒品走私，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）也已開始採取應對措施。