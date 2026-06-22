熱穹籠罩中西歐…氣溫直逼40度 交通受阻、雛鳥跳巢求生

直逼攝氏40度的一波嚴重熱浪今天席捲歐洲多地，各國發布警報。法國國鐵擔心電車線受損和鐵軌膨脹而停駛、遊客設法避免熱衰竭，野生動物也面臨生存壓力。

路透社報導，這波熱浪於北半球夏至的6月21日爆發，令人憂心今年高溫或將提早來襲且持續不退。

熱穹籠罩西歐中歐

義大利多地連續數天氣溫超過攝氏35度，當局對波隆那（Bologna）、佛羅倫斯（Florence）、米蘭（Milan）、杜林（Turin）等8座城市發布21日的高溫紅色警戒。

在羅馬，教宗一如往常在使徒宮（Apostolic Palace）書房窗口帶領主日祈禱，聖伯多祿廣場（St. Peter'sSquare）上的信友撐起陽傘和雨傘遮陽。

撒哈拉沙漠（Sahara）的乾熱氣團北上同時，俗稱「非洲反氣旋」（African anticyclone）的強大高壓系統推波助瀾，引發這波高溫。

氣象專家指出，此系統正形成所謂「熱穹」（heatdome）現象，使熱空氣滯留在西歐和中歐上空，導致氣溫連日攀升。

在馬德里，逛市區著名跳蚤市場El Rastro的民眾和觀光客紛紛使用扇子並且大量補充冷飲。

西班牙國家氣象局（AEMET）對多個地區發布紅色與橙色警戒，示警伊比利半島（Iberian Peninsula）和馬約卡島（Mallorca）大部分地區氣溫將超過攝氏39至40度，並表示這波熱浪至少會持續到週中。

法國列車停駛

法國國家鐵路公司（SNCF）執行長卡斯特克斯（Jean Castex）在巴黎蒙帕納斯站（GareMontparnasse）表示，鐵路網受高溫「嚴重衝擊」，軌道上方的電車線可能受損並導致鐵軌膨脹。

他表示，3500名員工已經投入路網監控，另有2000人將進行緊急修復，同時敦促易受高溫影響的旅客延後行程。國鐵公司已經宣布主要路線取消71班城際列車，措施將持續到明天。

德國部分地區氣溫已經飆破攝氏38度，德國氣象局（DWD）對包括柏林在內的東部地區發布嚴重雷暴警告，大雨導致夏至當天舉辦的戶外音樂節Fete de laMusique活動中斷。

美國選手皮古拉（Jessica Pegula）和捷克選手諾斯科娃（Linda Noskova）即將爭奪柏林公開賽（BerlinOpen）女單冠軍之際遭遇大雨強風攪局，主辦單位被迫疏散觀眾。

雛鳥跳出鳥巢不坐以待斃

野生動物救援中心也通報壓力日增。

比利時那慕爾（Namur）附近一座救援站近日收治約150隻因高溫受創的動物，其中幼鳥特別脆弱。

比利時野生動物收容與復育中心CREAVES創辦人德雅赫雷（Romain De Jaegere）說：「雛鳥寧可跳出鳥巢逃生，也不願活生生在鳥巢裡被烤死。」

專家指出，此一天氣形勢反映出歐洲熱浪正因氣候變遷而變得越來越頻繁且劇烈的整體趨勢。