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德國討論廢除「侮辱政客罪」法條 政客需要特殊保護嗎？

德國之聲／ 德國之聲

德國之聲中文網）德國正考慮廢除一項禁止侮辱政客的特別法律。此前，多起引發廣泛關注的案件中，公民因在社交媒體上稱政治人物為“Schwachkopf（蠢貨）”“Lügenfritz（撒謊精弗裡茨）”或“匹諾曹”而遭警方調查。

根據德國《刑法》第188條，任何人如果誹謗“參與公共政治生活的人士”，且其行為使該政治人物履職“受到重大影響”，理論上最高可被判處三年監禁。不過在實際司法實踐中，大多數案件最終都以罰款結案。

這項法律於2021年進一步收緊，部分原因是2019年黑森中卡塞爾行政區長官呂布克（Walter Lübcke）在家中被右翼極端分子槍殺。修法後，即使遭侮辱的政治人物本人沒有提出控告，檢方也可以主動啟動調查。

2024年，一名64歲的退休老人因在社交媒體上稱時任德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）為“蠢貨”，遭到搜查。雖然檢方依據《刑法》第188條申請搜查令，但該男子同時還發布了被認定違憲的極右翼標志。

近年來，德國針對政治人物的侮辱和攻擊事件持續上升。根據德國公共廣播聯盟（ARD）今年5月公布的數據，警方2025年共記錄5140起針對政治代表和政黨成員的犯罪案件，高於2024年的3690起和2023年的2790起。

“侮辱”和“誹謗”界限不明：“撒謊精”不行，匹諾曹可以？

今年早些時候，一名臉書用戶因在一則帖子下評論稱德國總理默茨為“Lügenfritz（撒謊精弗裡茨）”，被罰款2000歐元。不少保守派選民認為，默茨未兌現競選承諾，因此稱其“撒謊”。

這一案件甚至引起美國政府關注。美國國務院負責公共外交事務的副國務卿薩拉·羅傑斯（Sarah Rogers）在社交平台X上發文，指責德國實施“審查”。

在另一起案件中，有人將默茨稱為“匹諾曹”，借用童話人物“說謊鼻子會變長”的形象諷刺其撒謊。但檢方認為，這屬於德國憲法保障的言論自由範疇，因此決定不予起訴。

批評者因而指出，這項法律在適用上存在選擇性執法的問題。而德國法律中“侮辱”和“誹謗”並沒有明確界定。

“撒謊精弗裡茨”一案，檢方認為，這一稱呼可能煽動公眾敵意，從而損害總理的誠信和公眾形象。

保留還是廢除？執政黨意見不一

基民盟議會黨團主席施潘（Jens Spahn）今年1月向《南德意志報》表示：“這項法律原本是為了更好地保護地方政治人物和國家機構，但最終卻給人留下了一個印象——掌權者為自己制定了一部特殊法律。”

綠黨歐洲議會議員馬誇特（Erik Marquardt）表示，他本人也經常遭受網絡辱罵，也承認政治人物如今成了公眾宣洩各種不滿情緒的對象。

但他認為，這並不意味著政治人物需要一部特殊法律加以保護。

“我不知道，是否真的有必要因為一條愚蠢的帖子就搜查別人的住宅。”馬誇特告訴德國之聲，“如果作為政治人物受到侮辱，你完全可以自行決定是否追究法律責任。無論被侮辱的是政治人物還是普通人，本質上沒有區別。”

執政聯盟中的社民黨認為，第188條仍有保留價值。德國聯邦議院社民黨司法政策發言人卡門·韋格（Carmen Wegge）告訴德國之聲，這項法律“針對的是有組織、系統性的仇恨攻擊，而不僅僅是針對總理”。

她表示，這項法律同樣保護約20萬名在地方政府無償任職的基層政治人物，而近年來針對他們的辱罵正大幅增加。

韋格還指出，如今各政黨越來越難找到願意參加地方選舉的候選人。她擔心，網絡辱罵可能被故意用來阻止人們從政。

政客需要特殊保護嗎？

曾處理過誹謗案件的律師伊薩克·舒曼（Isaak Schumann）則認為，這項法律並無實際必要。

他告訴德國之聲，即便廢除第188條，這類行為依然可以依據德國《刑法》第185條、第186條和第187條有關侮辱、誹謗和惡意誹謗的規定追究法律責任。

舒曼認為，第188條設立時“初衷是好的”，但現實中使用這項法律的往往不是基層政治人物，而是那些在社交媒體上遭辱罵的高級政治人物。

“我們已經看到，執法機關對某些言論越來越敏感，以至於有人僅僅因為把默茨稱作‘匹諾曹’就受到調查。這顯然不是基層政治人物遭極右翼威脅的案例。”他說。

上周，德國聯邦及各州17位司法部長就第188條展開討論，部分人士主張徹底廢除。最終達成折中方案：第188條僅適用於針對地方基層政治人物的侮辱行為。最終將由德國聯邦議會作出決定。

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