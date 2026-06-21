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蘇黎世同志大遊行 熱浪中兩萬人上街籲關注年輕酷兒

中央社／ 蘇黎世21日專電
同志遊行後，群眾聚集於湖畔公園草地繼續集會。今年雖無大型嘉年華派對，年輕人支持的熱力不減。圖／中央社
同志遊行後，群眾聚集於湖畔公園草地繼續集會。今年雖無大型嘉年華派對，年輕人支持的熱力不減。圖／中央社

瑞士最大的蘇黎世同志大遊行20日登場，今年以「保護年輕酷兒」為主題，呼籲社會關注酷兒青少年處境。受企業縮減贊助及主辦單位財務赤字影響，活動規模縮小並取消嘉年華派對，但仍吸引約兩萬人參與，現場氣氛熱烈。

被譽為瑞士最色彩繽紛遊行的蘇黎世同志大遊行，由新任市長戈爾塔（Raphael Golta）致詞後正式展開。戈爾塔表示，社會進步從來不是理所當然，必須透過努力爭取而來，「你們就是蘇黎世的核心，今天是屬於你們的一天。保持驕傲！保持快樂！」

今年活動主題為「保護年輕酷兒」（Protect Queer Youth）。主辦單位指出，目前瑞士醫療體系及校園生活中，對性別議題支持的情勢出現倒退，希望藉由活動提醒社會提高警覺，更加關注並保護酷兒青少年。

不過，今年活動規模較往年縮小。受美國當前政治勢力對LGBTQ+團體的批評影響，部分大型企業縮減對蘇黎世同志大遊行的贊助，加上主辦單位面臨財務赤字，往年遊行後固定舉辦的嘉年華派對也因此取消。

根據瑞士媒體《展望報》（Blick）報導，蘇黎世驕傲節協會內部近來出現管理不善、過度膨脹的野心及空洞承諾等批評。除財務赤字外，理事會近期也歷經多次人事異動，目前甚至處於主席職位空缺狀態，多重因素導致今年活動縮編。

根據官方21日發布的消息，儘管大型派對取消，今年仍有約兩萬人參與遊行及相關活動。記者走訪蘇黎世湖畔終點現場發現，受熱浪影響，不少民眾在活動結束後直接跳入湖中消暑。即使少了往年的大型派對，現場氣氛依舊熱烈，湖畔公園有許多家庭也攜家帶眷參與，從幼童到長者皆可見身影。

蘇黎世同志大遊行是瑞士規模最大的彩虹活動。隨著六月同志驕傲月持續進行，下週末洛桑與巴塞爾也將舉辦大型相關活動，除瑞士性別議題團體外，預計也將吸引來自德國與法國的團體及民眾共襄盛舉。

受熱浪影響，不少遊行民眾在活動結束後直接跳入湖中消暑，遊行又游泳。圖／中央社
受熱浪影響，不少遊行民眾在活動結束後直接跳入湖中消暑，遊行又游泳。圖／中央社

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