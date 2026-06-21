日本阿蘇山噴發警戒升至2級 事故機吊掛作業延期

日本福岡管區氣象台今天宣布，將位於熊本縣的阿蘇火山噴發警戒級別提高至2級，因此原定明天進行的吊掛機具搬入作業將延期。

日本共同社報導，日本福岡管區氣象台將阿蘇火山噴發警戒級別從1級的「留意該火山為活火山」提升至2級的「火山口周邊管制」，主因是觀測到「火山性微動」的震幅持續變大。

2名台灣人在今年1月搭機遊覽日本熊本縣時墜機遇難後，機上3名罹難者與事故機至今仍在阿蘇中岳第一火山口內。熊本縣警方表示，原定要在22日搬入吊掛直升機的相關重機具，但因為受到噴發警戒級別提高影響，必須延期。

根據熊本縣警方說法，該受損直升機是由總部在岡山市的「匠航空」所營運。目前已在火山口內發現疑似3名搭乘者的遺體。警方已將直升機體與罹難3人的吊掛搜救工作，委託給千葉縣的民間業者，預計於8月底前完成，並已從本月15日起展開現場確認等前期作業。

日本福岡管區氣象台指出，自今天上午9點左右開始，阿蘇山「火山性微動」的震幅便持續維持在較大狀態，因而判定火山活動正在加劇。此外，根據現場調查結果，當地二氧化硫的每日排放量也從16日的900公噸增加至1700公噸。

氣象台表示，阿蘇中岳第一火山口方圓約1公里範圍內有噴發可能，並呼籲民眾嚴防大型噴石及火山碎屑流。阿蘇山的噴發警戒級別曾於2025年7月4日提升至2級，隨後於同月25日降回1級。該火山上一次噴發是在2021年10月。