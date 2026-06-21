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台積電全額資助 熊本大學設新獎學金培育半導體人才

中央社／ 熊本縣21日綜合外電報導
日本熊本大學宣布，為了培養學子成為在全球舞台上活躍的半導體人才，將攜手台積電推出全新的獎學金制度。圖為日本先進半導體製造公司（JASM）晶圓廠外觀。圖／路透
日本熊本大學宣布，為了培養學子成為在全球舞台上活躍的半導體人才，將攜手台積電推出全新的獎學金制度。圖為日本先進半導體製造公司（JASM）晶圓廠外觀。圖／路透

日本熊本大學宣布，為了培養學子成為在全球舞台上活躍的半導體人才，將攜手台積電推出全新的獎學金制度。

熊本放送（RKK）及熊本電視台（TKU）今天報導，熊本大學新設立的這項獎學金名為Travel Award（旅遊獎學金）。

熊本大學與台積電簽署了合作協議，獎學金費用將由台積電旗下在熊本縣菊陽町營運工廠的子公司JASM全額負擔。

這項制度旨在讓研究生能更輕鬆前往海外活動，預計這筆獎學金將用於資助學生參加海外大學的暑期課程、企業實習或國際會議、展覽等活動。

獎學金資助對象為就讀熊本大學自然科學教育部研究半導體相關領域的研究所碩士生和博士生，範圍包含從熊本往返海外的交通費及住宿費。

熊本大學指出，受到日圓貶值等因素影響，包含留學在內的學生海外活動近期有所減少，校長小川久雄對此說道：「希望學生能好好活用這項新獎學金。」

校方也表示，希望透過活用Travel Award的多元制度，將每年海外留學人數從目前大約700人提升至1000人。

熊本 台積電 日本

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