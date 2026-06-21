日男涉從大馬走私喪屍煙彈粉末 在成田機場落網辯「不知道裡面裝什麼」

日本一名50多歲男子因涉嫌從馬來西亞走私俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」類毒品粉末，而於19日在千葉縣成田機場遭到逮捕。

日本朝日電視台今天報導，嫌犯名為小出正義，是一名現居群馬縣高崎市的無業男子。

警方指出，小出正義的行李箱內塞滿了印有咖啡杯圖案袋子。警方打開袋子後發現，「依托咪酯」白色粉末被分裝在601個咖啡濾網當中。

小出正義對此否認罪行，他辯稱：「我是受朋友所託才帶過來，並不知道裡面裝的是違法藥物。」

依托咪酯為日本列管的指定藥物，近年被不法分子混入電子煙產品中販售，因吸食後會出現四肢抽搐、行走不穩，甚至像是「喪屍」般遊走狀態，被俗稱為「喪屍煙彈」，已成為國際關注的新型濫用藥物。

目前日本警方懷疑有國際走私組織參與其中，並將此案朝這個方向繼續偵查。

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