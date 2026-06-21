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墨西哥教師結束20天罷工 工會稱重返校園續爭勞權

中央社／ 墨西哥市20日綜合外電報導

因不滿薪資和退休金制度而發動罷工的數千名墨西哥教師，在進行連續20天的街頭示威並試圖擾亂世界盃賽事後，今天宣布結束罷工。

法新社報導，全國教育工作者協調會（CNTE）代表耶南德茲（Pedro Hernandez）告訴媒體記者：「今天我們回到教室，是因為我們希望信守對學生、社區及家長的承諾。」

「然而，我們的信念並未動搖，這場抗爭將會持續，並且必須成功。」

這波罷工由CNTE的分支團體發起。過去1個月來大批教師封鎖街道並激烈抗議，要求加薪與退休金改革，但當局認為他們的訴求難以實現。

警方已阻止示威群眾進入正舉行世界盃賽事的墨西哥市艾茲提卡球場（Azteca Stadium）周邊區域。

安全部隊也阻擋大批示威教師進入左卡洛（Zocalo）廣場，該廣場是世界盃「球迷嘉年華」（Fan Fest）舉辦地點。

總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）先前表示，政府不會回應挑釁行動，呼籲展開對話以化解爭議。

罷工 墨西哥 退休金

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