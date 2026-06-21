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日本東京小學火災11傷 起火原因推測是電暖器

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本東京都一所小學本月19日發生火災，造成學童與教職員共11人分別受輕重傷。根據東京都警視廳消息，起火原因研判為無第三方介入的過失失火。

日本放送協會（NHK）與日本時事通信社報導，調查人員研判起火點是學校4樓的音樂教室，並在教室內發現疑似燒焦的衣物。

由於教室內當時擺放著一台電暖器與多台循環扇，警視廳正針對起火原因及當時的詳細狀況展開進一步調查。

調查人員透露，電暖器的電源當時仍插在插座上。

根據警視廳說法，火災發生於19日上午11時左右，燒毀音樂教室等約200平方公尺面積。當時有學童自窗口逃出，躲在建築外牆的雨遮上，隨後由消防人員救出。

報導指出，音樂教室內的電暖器和數台循環扇已被燒毀。不過，初步檢查顯示循環扇並無短路等異常痕跡。因此，警視廳決定將調查重點放在電暖器上，進行更深入的鑑識。

此外，警方並未發現有外人潛入校園或音樂教室的跡象，警視廳將持續釐清起火的確切原因與事發過程。

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