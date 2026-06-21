米克拉颱風變胖中！日本氣象廳預測路徑曝 半個台灣入警戒範圍

日本長崎放送報導，颱風米克拉持續增強，未來幾天路徑變化受到關注。日本氣象廳21日預測指出，米克拉目前位於菲律賓東方海面，正朝西北西前進，預計行經高海溫海域後將快速發展，最快22日上午增強為日本分級中的「強」等級颱風。最新預測顯示，米克拉24日前後移動速度將明顯放慢，並在接近台灣周邊海域時逐漸朝北轉向，暴風警戒範圍已涵蓋台灣相當大一部分區域。

氣象廳指出，日本時間21日上午6時，米克拉位於菲律賓東方海面，以每小時20公里速度向西北西移動，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒25公尺，最大瞬間風速每秒35公尺。其中心東北側390公里內、西南側280公里內，已出現每秒15公尺以上強風。

預報顯示，米克拉接下來將在高海溫環境下繼續增強，22日上午6時左右，中心氣壓可能降至975百帕，近中心最大風速增至每秒35公尺，最大瞬間風速上看每秒50公尺，達到日本定義的「強颱」等級，也就是近中心最大風速約每秒33至43公尺的強度。日本的颱風等級與台灣的標準不同，日本的強颱風相當於台灣的中度颱風。

預測路徑方面，米克拉22日仍位於菲律賓東方海面，並維持較強勢力向北移動。

到24日凌晨，颱風位置預估仍在菲律賓東方海域，但移動速度將轉為緩慢，路徑也會逐漸偏北，開始朝台灣東方至琉球一帶海域靠近。

依照目前預測，米克拉25日至26日前後將移到沖繩南方海域附近，中心氣壓分別約為980百帕及990百帕。雖然強度可能略為減弱，但由於颱風在台灣東方至琉球一帶移動速度偏慢，外圍環流與暴風圈影響時間恐因此拉長。

從最新預測範圍來看，米克拉後續路徑仍存在變數，但至少半個台灣已被納入暴風警戒範圍。若颱風北轉角度、速度或強度出現變化，台灣東半部、北部及周邊海域受風雨影響的程度仍可能調整。沖繩及鄰近海域也可能自下周中後期起，長時間受到巨浪、強風與豪雨影響，後續需持續留意最新颱風動態並及早防範。