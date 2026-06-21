退休後尊嚴碎了！昔日部長再就業月薪剩3.6萬 還被29歲主管嗆「稱不上戰力」

日本一名61歲男子田中健一（化名），過去曾是大型製造商部長，年薪超過1000萬日圓（約新台幣200萬元），底下管理近40名部屬，退休後透過再雇用制度續留職場，卻從高階主管變成一般契約員工，年收入只剩原本的三分之一，還被29歲主管當眾直言「稱不上戰力」。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，田中大學畢業後一路在營業領域打拚，50多歲後半升上部長職，過去經常出差、與客戶應酬，雖然忙碌，卻真切感受到自己是公司需要的人，因此60歲退休時，他毫不猶豫選擇繼續工作。

不料，退休後現實急轉直下。田中被安排到集團公司，原有部長職與管理權限全數消失，身分變成一般契約員工，月薪剩23萬日圓（約新台幣4.5萬元），扣除各項費用後，實領約18萬日圓（約新台幣3.6萬元）。偏偏他仍有約720萬日圓（約新台幣142萬元）房貸要還，與妻子每月生活費也要約28萬日圓（約新台幣5.5萬元），讓他即使痛苦也無法輕易離職。

真正讓田中受傷的，不只是薪水變少，而是職場角色一夕翻轉。他的直屬主管是一名29歲、入社第7年的年輕課長。隨著公司推動數位轉型，業務管理與營業分析都改以雲端系統為中心，田中雖具備基本電腦操作能力，但速度與熟悉度明顯不如年輕同事，會議中越來越常被提醒：「田中先生，這個上周已經說明過了吧？」、「資料的看法不對。」

最讓他難堪的一次，是直屬主管當著幾名年輕員工的面，直接對他說：「老實說，以這個工作內容來看，你還稱不上戰力。」現場氣氛瞬間凝結，田中一句話也說不出來。過去數十年被視為資產的經驗，如今反而像是跟不上時代的證明，甚至被補上一句：「只知道以前做法的人，現在真的很辛苦。」

從那之後，田中上班的腳步越來越沉重，有時清晨5點醒來，卻遲遲無法從被窩裡起身。某天夜裡，他一邊喝酒，一邊向妻子吐露：「每次去公司，都覺得自己變得越來越渺小。」他也坦言，被說派不上用場或許並非完全沒有道理，畢竟年輕人的工作速度確實更快，「但是，我工作了38年，結果變成這樣，真的很悲哀。」

日本總務省《勞動力調查》顯示，2024年日本65歲以上就業者達930萬人，創下歷史新高，不過扣除公司役員後，65歲以上受雇者有76.9％屬於非正規雇用。台灣也有類似趨勢，主計總處統計顯示，65歲及以上就業者從2015年的25萬人，增加至2025年的46萬人，10年間暴增84%。專家指出，高齡就業不能只用「有工作就好」來理解，對曾身居管理職的勞工而言，如何接受權力退場、重新定位自己的角色，往往比薪資減少更具衝擊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康