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台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

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台灣輪椅夫婦南韓地鐵遇醉漢逼近叫囂！2男雨傘救人 掀韓網熱議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一對台灣夫婦19日在南韓首爾地鐵遭醉漢騷擾，所幸2名當地男子見義勇為，以雨傘擋下醉漢並協助報警。這對夫婦事後在社群發文協尋兩名男子致謝，事件在南韓網路引發議論。圖／擷自@TBJorry在X的貼文
一對台灣夫婦19日在南韓首爾地鐵遭醉漢騷擾，所幸2名當地男子見義勇為，以雨傘擋下醉漢並協助報警。這對夫婦事後在社群發文協尋兩名男子致謝，事件在南韓網路引發議論。圖／擷自@TBJorry在X的貼文

綜合東亞日報與News1報導，一對使用輪椅的台灣夫婦赴南韓旅遊，19日晚間在首爾地鐵2號線江南站等車時，遭醉漢大聲咆哮、逼近騷擾，對方甚至跟上車繼續威脅。所幸2名當地男子見義勇為，以雨傘擋下醉漢並協助報警，最後醉漢被要求下車。這對夫妻事後在社群平台Threads以韓文發文協尋兩名恩人，表達感謝，事件在南韓網路引發議論。

這對台灣夫妻20日在Threads發文表示，兩人正在尋找「6月19日晚上，在江南站幫助我們的兩名韓國人」。

發文者描述，事發約在19日晚間11時30分，地點是江南站2號線往首爾教育大學站方向的月台，當時兩人正在等地鐵，一名醉漢突然大聲吼叫並靠近，接著蹲在他們正前方叫喊。兩人當下非常害怕，趕緊把輪椅往後退，但醉漢仍持續逼近。

此時，一名穿白衣的年輕男子先以雨傘擋住醉漢，保護兩人。原以為危機解除，夫妻上車後，醉漢卻也尾隨進入車廂，走到他們面前抓著扶手，再度以具威脅性的方式說話，讓他們一度考慮是否該在下一站下車。

此時，先前穿白衣的男子與另一名穿黃色衣服、體格健壯的男子再度出手，兩人以雨傘像築起防線一樣，將醉漢推離夫妻約3公尺。這對夫妻形容，兩人「真的就像救世主一樣」。最後，白衣男子協助報警，醉漢也被要求下車接受處理。

夫妻表示，情況平息後，他們透過翻譯機向兩名男子道謝。對方得知他們是台灣觀光客後，反而替醉漢道歉，說「讓你們留下不好的回憶，真的很抱歉」。文中對兩名男子致謝道，「多虧兩位，我們會帶著對韓國非常溫暖、感謝的回憶回去。真的非常感謝，希望這篇文章一定能傳達到兩位那裡。」

南韓News1指出，這則尋人貼文很快在南韓社群擴散，不少網友留言稱讚兩名男子「理應受到尊敬」，也有人表示，「雖然在韓國遇到不好的事，但希望他們帶著美好的回憶回去」、「希望一定能找到這兩位恩人」。

另有網友說，這樣的故事應該讓更多人知道，讓人看見南韓社會仍有溫暖的一面，「希望在台灣逐漸擴散的反韓情緒能早日消失」。

南韓 韓文 地鐵

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