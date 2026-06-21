歐洲熱浪肆虐 法國祭部分禁酒令、德國發高溫警報

歐洲多地熱浪肆虐，法國因此實施部分地區禁酒措施；德國發布全國高溫警報；西班牙則關閉1處足球球迷專區。隨著氣溫步步逼近歷史新高，各國紛紛採取因應措施。

路透社報導，法國當局預計，21日本土96省中將有35省發布最高等級紅色高溫警報。從西南部經過巴黎地區到布根地（Burgundy）一帶，氣溫預計將高達攝氏（下同）39至40度，部分地區甚至可能升至41度。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）在召開危機會議後宣布，21日在上述35省舉行的年度音樂節（Fetede la Musique）及其他公開活動期間將實施預防性禁酒措施。巴黎市政府則下令市內公園全天候開放，方便民眾避暑。

德國多數地區也發布高溫警報，氣溫逼近38度。德國氣象局（DWD）提醒，高溫加上高濕度，可能引發強烈雷陣雨。

在阿爾卑斯山另一側，義大利多地的白天氣溫預計將達36至37度，當地民眾的日常生活和遊客觀光活動都受到影響。

在羅馬，遊客頂著烈日排隊參觀羅馬競技場（Colosseum），宛如一場耐力考驗。還有一些人躲在克勞迪烏斯神殿（Temple of Claudius）遺址下方較為涼爽的空間避暑。

義國北部的波隆那（Bologna）是義大利半島最炎熱的城市之一。民眾在16世紀建造的海神噴泉（Fountain of Neptune）旁掬水洗臉降溫，或躲進拱廊陰影下避開烈日。

西班牙方面，西班牙足協決定關閉設於馬德里（Madrid）哥倫布廣場（Plaza de Colon）的球迷專區，並暫停公開轉播西班牙對陣沙烏地阿拉伯的世界盃賽事。

科學家指出，氣候變遷導致歐洲熱浪日益頻繁且更加劇烈，夏季期間發生公共衛生緊急事件與經濟干擾的風險也隨之上升。

法國中央銀行法蘭西銀行（Bank of France）總裁穆蘭（Emmanuel Moulin）表示，高溫對經濟成長的短期影響「難以一概而論」，因為生產力下降與能源消耗增加2種因素同時存在；但從中期來看，熱浪勢必會拖累經濟活動。