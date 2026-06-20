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倫敦以北兩列火車追撞仍9人危急 事故原因釐清中

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導

英國倫敦以北約100公里的貝德福鎮附近昨天發生兩列火車同軌相撞事故，造成其中一列火車的司機員當場殉職。這起事件目前仍有9人情況危急。調查人員正在釐清事故原因。

路透社報導，兩列開往倫敦的客運列車當地時間昨天下午5時15分左右相撞。英國運輸警察局局長杜奧西（Lucy D'Orsi）今天表示，事故發生當晚有超過80人在醫院接受治療。她說：「截至今天早上仍有28人留院，其中9人情況危急。」

杜奧西指出，調查人員正在釐清事故原因。

「衛報」（The Guardian）報導，杜奧西表示，外界對於昨晚這起事件勢必會有許多疑問，她呼籲大眾不要妄加揣測說：「英國運輸警察局的專業調查人員正與鐵路事故調查部門的同仁合作，以釐清事實並且查明事故原因。」

有乘客昨天在社群媒體上發布影片，畫面顯示一列火車的受損車頭嵌入另一列火車的車尾，但車廂仍保持直立狀態，並未翻覆。

知名鐵路記者邁爾斯（Tony Miles）指出，列車上應該裝有「黑盒子」，能讓調查人員精確掌握事故發生前的情況。

邁爾斯表示：「號誌系統配有數據記錄器，能知道按下的每一個開關、兩列火車上啟動的每一項控制，還能取得列車運作時每一秒的數據。所以我認為可能已經有人對事故經過有相當程度的了解，但是這並不代表相關資訊會對外公布。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在社群平台X形容這起事故是「極為慘重事件」。

白金漢宮（Buckingham Palace）也發表聲明說：「陛下對昨晚貝德福（Bedford）發生的火車事故深感悲傷，並持續掌握最新進展。」

「他向死者家屬，以及所有傷者和受到這場悲劇事件影響的民眾表達深切的關懷與慰問。」

倫敦 火車

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