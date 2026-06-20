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培養自主公民！法國高一學生2027年起每周上AI課

中央社／ 巴黎20日專電
法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）宣布，自2027學年起，高一學生每週要上1小時的人工智慧（AI）課程，「學校必須讓年輕人為迎向未來世界做好準備」。 示意圖／AI生成
法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）宣布，自2027學年起，高一學生每週要上1小時的人工智慧（AI）課程，「學校必須讓年輕人為迎向未來世界做好準備」。 示意圖／AI生成

法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）宣布，自2027學年起，高一學生每週要上1小時的人工智慧（AI）課程，「學校必須讓年輕人為迎向未來世界做好準備」。

這堂AI課將納入數位科學和技術課程。勒克努表示，教學內容包括模型運作、應用、倫理、數位主權，以及面對操控和假訊息的批判性思維。

勒克努在社群平台X發文說：「我們不能讓一整代人接觸AI，卻不給他們理解AI、掌控AI的鑰匙…實施AI培訓和減少看螢幕的時間是基於同一目標，將學生培養成自由、自主的公民。這是實現集體主權的前提。」

在總統馬克宏（Emmanuel Macron）全力支持下，政府正推動立法禁止15歲以下青少年使用社群平台，以保護青少年身心健康。馬克宏本週稍早說，預計國會將於7月15日之前表決，希望在9月新學年開始時生效。

若法律順利通過並實施，15歲以下青少年將無法在TikTok、Snapchat、Instagram等社群媒體平台上建立帳號；馬克宏還說，15歲以下青少年的既有帳號也將陸續被關閉。

勒克努本週稍早也宣布新增6.55億歐元（約新台幣239.3億元）投資AI發展，並敦促各部會善用AI工具以節省時間、預算並提升公共服務品質。

法國政府正強化數位主權，包括近日宣布法國國內安全總局（DGSI）決定捨棄與美國資料分析公司帕蘭泰爾（Palantir）的合約，改採本土企業ChapsVision的服務。

法國 Snapchat 高中生 AI

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