氣候變遷助長櫟列隊蛾毛蟲向北德擴散 柏林成重災區

柏林今年夏天受到櫟列隊蛾毛蟲侵擾，多座公園、戶外游泳池被迫暫時關閉。專家指出，這種過去主要分布於德國南部的有毒毛蟲，近年受氣候變遷影響逐漸向北擴散，已成為柏林等北德城市面臨的新公共衛生問題。

柏林6月初以來，不少公園、遊樂場與步道旁的橡樹周圍拉起紅白警戒線，包括歌利茨公園、榮芬海德人民公園等地，都陸續傳出櫟列隊蛾毛蟲大量出沒，部分居民甚至反映毛蟲蔓延至住宅外牆、陽台及庭院周邊。

櫟列隊蛾毛蟲（oak processionary caterpillar）因經常沿著橡樹樹幹與樹枝排成長列移動而得名。每年初夏，新生幼蟲會開始長出內含刺激性蛋白質的毒毛，若人體接觸到隨風飄散的毒毛，容易引發皮膚紅疹、眼睛發炎及呼吸道不適等症狀。

這種昆蟲過去主要分布於德國南部地區，德國聯邦環境署（UBA）專家史坦（Christoph Stang）指出，櫟列隊蛾毛蟲曾於2001年被認定在薩克森邦絕跡，但近年遍布德國各邦，今年包括柏林、漢堡等北德城市都陸續傳出蟲害現象。

氣候變遷是櫟列隊蛾毛蟲棲地持續北移的重要原因，德國聯邦栽培植物研究中心（JKI）森林保護研究所所長哈特曼（Henrik Hartmann）接受德媒訪問時說，春季氣溫若提早回升，幼蟲孵化時間便能與橡樹新葉萌發同步，使其獲得充足食物來源，進而提高存活率與繁殖機會。

德國自然保護聯盟（NABU）森林與生物多樣性專家貝特克（Julian Bethke）說明，2018年以來，德國接連出現多個極端炎熱乾旱的夏季，為櫟列隊蛾毛蟲創造理想生存環境。過去這種昆蟲主要出現在森林邊緣或較開闊林地，如今已大規模進入城市綠地與行道樹系統。

面對蟲害，當前德國各邦政府主要採取封閉蟲害區域、設置警告標誌及清除蟲巢等措施，今年6月開始，柏林市區公園經常可見身穿全套防護裝備的防治人員，利用大型工業吸塵器吸除毛蟲、蟲巢及帶有毒毛的殘留物。

除官方措施，公民團體也建立線上通報「櫟列隊蛾毛蟲雷達」（EPS Radar）網站，供民眾回報蟲子出沒地點。據網站統計，截至20日全德國累計超過8600筆通報紀錄，首都柏林為通報最密集區域。