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大火吞噬加勒比海度假天堂 多明尼加海灘撤1700人1死
當地有關當局今天表示，多明尼加海濱度假勝地巴亞希貝（Bayahibe）一間飯店發生大火，造成1名義大利女子喪生，近1700名旅客被疏散。起火原因正調查中。
路透社報導，到院前緊急救護服務局（DAEH）在聲明中指出，46歲義大利籍女子瓦倫蒂諾（FrancescaValentino）命喪維瓦溫德姆多米尼克斯海灘酒店（Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel）火災，另外有3人送醫救治，6人在現場接受治療。
當地媒體發布的影片顯示，加勒比海海岸上空濃煙滾滾，烈焰吞噬飯店的茅草屋頂。
多明尼加緊急行動中心（COE）表示，初步觀察顯示，部分屋頂結構以棕櫚等易燃材料搭建，在風勢助長下，火勢迅速蔓延。
緊急行動中心指出，目前火勢已獲控制，但起火原因仍在調查中，房客已安置到鄰近飯店。同集團旗下的維瓦溫德姆多米尼克斯皇宮酒店（Viva WyndhamDominicus Palace）未受波及。
在全球擁有約8400家加盟酒店的溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels and Resorts）沒有立即回應置評請求。
多明尼加以清澈海水和潔白沙灘聞名，是加勒比海區首屈一指的觀光勝地，今年前5個月已吸引約560萬名遊客造訪。
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