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研究希格斯玻色子 比利時諾獎得主恩勒特逝世

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導
比利時科學家、粒子物理學專家恩勒特（Francois Englert）逝世，享壽93歲。美聯社
比利時科學家、粒子物理學專家恩勒特（Francois Englert）逝世，享壽93歲。美聯社

比利時科學家、粒子物理學專家恩勒特（Francois Englert）逝世，享壽93歲。恩勒特因對希格斯玻色子（Higgs boson）研究的貢獻，於2013年榮獲諾貝爾獎。

物理學家認為希格斯玻色子是構成物質基本結構的基石，根據被稱為標準模型（Standard Model）的理論，它是賦予許多其他粒子質量的基本粒子。

法新社報導，恩勒特昨天在比利時于克勒（Uccle）過世。2013年，他與英國科學家希格斯（PeterHiggs）共同獲頒諾貝爾物理學獎。希格斯已於2024年逝世。

早在1964年，兩人便奠定了理論基礎，最終促成2012年在瑞士歐洲核子研究組織（CERN）實驗室中發現希格斯玻色子。

歐洲核子研究組織在臉書（Facebook）上表示：「我們非常沉痛地宣布，比利時理論物理學家恩勒特與世長辭，享壽93歲。」

歐洲核子研究組織說：「他與他的同事布洛特（Robert Brout）證明，基本粒子可透過與遍布宇宙的基本場相互作用而獲得質量。」

「同時，英國物理學家希格斯（Peter Higgs）也獨自提出相同機制存在的假設。2012年，超導環場探測器（ATLAS）與緊緻緲子螺管偵測器（CMS）實驗發現與其相關的粒子，證明了布洛特-恩勒特-希格斯場（Brout-Englert-Higgs field）的存在。」

恩勒特於1932年11月6日出生於布魯塞爾埃特貝克市（Etterbeek），他投入超過70年致力於理論物理學研究。恩勒特原先攻讀土木工程，之後取得理論物理學博士學位。

他在學業結束後前往美國康乃爾大學（CornellUniversity），並在那裡結識布洛特。布洛特隨後跟他前往比利時，共同領導布魯塞爾自由大學（UniversiteLibre de Bruxelles）的理論物理學系，兩人提出「布洛特-恩勒特-希格斯機制」（Brout-Englert-Higgsmechanism），為2012年的發現奠定基礎。

比利時 諾貝爾 瑞士

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