澳洲確認首例H5N1禽流感 西澳州偏遠地區野鳥染疫

巴西發生1宗離奇的「路面吃人」意外！1名31歲女廚師在上班途中，經過街道踩中一塊疑被賊人動過手腳的人孔蓋，人孔蓋瞬間翻起，女事主在毫無預兆的情況下，整個人「筆直」跌入下水道，人孔蓋竟然在重力作用下再度翻轉並「完美」合上，路面瞬間恢復原狀。路旁機車騎士目擊全過程，隨即呼叫眾人合力抬開人孔蓋，女事主才得以生還。 警方翻查監視器發現，事前有兩名男子疑企圖偷走人孔蓋變賣，結果弄鬆人孔蓋釀成大禍。女廚師事後接受採訪時說道「我當時以為要死在裏面了」、「污水直達胸口」。 綜合外媒報導，事件發生在巴西里約熱內盧街頭，31歲的女廚師法比安娜·羅莎（Fabiana Rosa）在上班途中不慎踩到一塊鬆動人孔蓋，人孔蓋瞬間翻起，她在毫無預兆情況下，整個人「筆直」跌入下水道，人孔蓋在重力作用下在空中翻轉，隨即「完美」合上，路面瞬間恢復原狀，彷彿女事主憑空消失一樣。 萬幸的是，路旁的機車騎士目擊全過程，立即上前掀開人孔蓋，並呼叫眾人將女事主拉上來，女事主隨即被送往醫院檢查。醫院職員表示，女事主頭部、軀幹、以及身體均受到不同程度撞傷。 事後她接受媒體採訪時，仍顯得驚魂未定，「我當時真的以為自己要死在裏面了，

2026-06-20 08:56