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澳洲確認首例H5N1禽流感 西澳州偏遠地區野鳥染疫
澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）今天證實，澳洲本土首度出現H5N1高病原性禽流感病例，檢出案例位於該國西南部偏遠地區。
柯林斯表示，檢驗結果證實，在西澳州（WesternAustralia）首府伯斯（Perth）東南方約700公里處海灘發現的野鳥，帶有這種病毒株。
當局昨天曾稱，在勒格蘭角國家公園（Cape LeGrand National Park）發現的1隻候鳥「棕色賊鷗」（brown skua）在禽流感檢驗中呈現陽性反應，當時仍待進一步確認病毒型別。
澳洲近年來為防範H5N1禽流感，已強化農場生物安全措施、針對沿岸鳥類進行疾病檢測、為高風險物種接種疫苗，並透過模擬演練規劃疫情應變方案。
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